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Женщину госпитализировали после ДТП на остановке «Кошурникова» — в нее влетел подросток на самокате

ГИБДД опубликовало видеозапись момента столкновения. Парня разыскивают

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Фото предполагаемого виновника ДТП разместили для установления его личности

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Самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре в Дзержинском районе — женщина стояла на остановке «Кошурникова». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска, приложив видеозапись ДТП.

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Момент ДТП зафиксировала уличная камера

Видео: ГИБДД Новосибирска

— В результате происшествия в лечебное учреждение была госпитализирована женщина-пешеход, 1937 года рождения, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. — Инцидент произошел 23 июня в 19:03.

Инспекция безопасности дорожного движения обращается к свидетелям ДТП или людям, узнавших подростка на фото — сообщить об этом по телефонам: 232–23–35, +7 952 920–74–30.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента на улице Костычева в Новосибирске. Двое молодых мужчин на самокате сбили мальчика и решили сбежать.

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