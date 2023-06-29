Женщину госпитализировали после ДТП на остановке «Кошурникова» — в нее влетел подросток на самокате

Самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре в Дзержинском районе — женщина стояла на остановке «Кошурникова». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска, приложив видеозапись ДТП.
— В результате происшествия в лечебное учреждение была госпитализирована женщина-пешеход, 1937 года рождения, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. — Инцидент произошел 23 июня в 19:03.
Инспекция безопасности дорожного движения обращается к свидетелям ДТП или людям, узнавших подростка на фото — сообщить об этом по телефонам: 232–23–35,
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента на улице Костычева в Новосибирске. Двое молодых мужчин на самокате сбили мальчика и решили сбежать.