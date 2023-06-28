Машинист пытался затормозить: в Новосибирске электричка насмерть сбила 18-летнего юношу

В Новосибирске 27 июня электричка сбила 18-летнего юношу. Он перебегал пути и не заметил поезд.
Как сообщили в транспортной полиции, утром 27 июня между станциями Левая Обь и Жилмассив 18-летний юноша перебегал через пути, машинист электрички заметил его, попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось. Молодой человек от травм умер до приезда скорой.
— Погибшим оказался 18-летний житель города Новосибирска, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Он пересекал пути перед приближающимся железнодорожным составом, следующим в сторону города Новосибирска, и не заметил встречный поезд, которым был сбит, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники УТ МВД по СФО направили материалы в Следственный комитет на транспорте для проверки. Также полицейские напомнили, что на железной дороге нельзя пренебрегать правилами безопасности, запрещено переходить пути в неположенном месте.
В середине июня в Бердске грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Полиция проводит проверку.