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Машинист пытался затормозить: в Новосибирске электричка насмерть сбила 18-летнего юношу

Пострадавший умер до приезда скорой

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Трагедия произошла 27 июня утром

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В Новосибирске 27 июня электричка сбила 18-летнего юношу. Он перебегал пути и не заметил поезд.

Как сообщили в транспортной полиции, утром 27 июня между станциями Левая Обь и Жилмассив 18-летний юноша перебегал через пути, машинист электрички заметил его, попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось. Молодой человек от травм умер до приезда скорой.

— Погибшим оказался 18-летний житель города Новосибирска, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения. Он пересекал пути перед приближающимся железнодорожным составом, следующим в сторону города Новосибирска, и не заметил встречный поезд, которым был сбит, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УТ МВД по СФО направили материалы в Следственный комитет на транспорте для проверки. Также полицейские напомнили, что на железной дороге нельзя пренебрегать правилами безопасности, запрещено переходить пути в неположенном месте.

В середине июня в Бердске грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Полиция проводит проверку.

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