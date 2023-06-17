Под Новосибирском поезд сбил мужчину — полиция выясняет, кто погиб

В ночь с 16 на 17 июня в Бердске грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Инцидент произошел недалеко от станции Инская. Транспортная полиция начала проверку.
— Около 23 часов машинист грузового поезда увидел на путях человека. Пешеход пытался перейти железную дорогу и не реагировал на приближающийся состав и сигналы локомотива повышенной громкости. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за высокой скорости столкновения избежать не удалось. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Приметы мужчины: ему на вид 45–50 лет, рост — 150–160 сантиметров, волосы седые, короткие, вьющиеся. Особые приметы — седые усы и борода. Был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие брюки.
Полицейские просят всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону (
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