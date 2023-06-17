freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 83.65
eur 91.63
Тема дняПарня и девушку избили в общежитии
Все новости
Все новости

Под Новосибирском поезд сбил мужчину — полиция выясняет, кто погиб

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

885

Инцидент произошел недалеко от станции Инская

Поделиться

В ночь с 16 на 17 июня в Бердске грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Инцидент произошел недалеко от станции Инская. Транспортная полиция начала проверку.

— Около 23 часов машинист грузового поезда увидел на путях человека. Пешеход пытался перейти железную дорогу и не реагировал на приближающийся состав и сигналы локомотива повышенной громкости. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за высокой скорости столкновения избежать не удалось. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Приметы мужчины: ему на вид 45–50 лет, рост — 150–160 сантиметров, волосы седые, короткие, вьющиеся. Особые приметы — седые усы и борода. Был одет в темно-синюю кофту, светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие брюки.

Полицейские просят всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, обратиться в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону (383) 338-24-61.

Ранее на станции Искитим в Новосибирской области поезд сбил 67-летнего мужчину.

По теме

Погиб мужчинаСбил поездНовосибирскБердск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter