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Сибирячка заявила, что подросток получил переломы пальцев из-за взрыва кеги — полиция начала проверку

Инцидент произошел на улице Фадеева

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Полиция проводит проверку

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Жительница Новосибирска заявила, что её сын получил переломы пальцев из-за взрыва кеги. Полиция начала проверку.

— Информация по данному инциденту уточняется, — пояснили в пресс-службе гу мвд по Новосибирской области.

Как написала мать мальчика в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на спортивной площадке между домами №66/5 и 66/8 на улице Фадеева рядом с ее сыном взорвалась пластиковая кега. Перед этим в ёмкость кто-то бросил камень.

— В результате взрыва, у сына зафиксирован открытый перелом указательного и скрытый осколочный перелом среднего пальцев правой руки, — говорится в посте.

Ранее 14-летнего подростка привезли в больницу с дробью в голове. Предположительно, ребенок попал в драку.

Пострадал подростокВзрывНовосибирск
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