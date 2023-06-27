«Схватил костыль и ударил»: что произошло с 98-летним ветераном в пансионате Новосибирска — версия директора

Как сообщили в пресс-службе «Рэмели» со ссылкой на Елену Наумову, Иван Ларионов поступил в пансионат в мае 2023 года. По словам директора, у мужчины была тяжелейшая старческая деменция, он вставал по ночам и ходил по своему блоку из нескольких комнат. Дежурный пансионата возвращал пенсионера к его кровати. У мужчины также были проблемы со зрением.



— Один из постояльцев 1936 года рождения 15 мая 2023 года не выдержал передвижений Ларионова, и того, что ему мешают спать, схватил костыль и ударил проходящего мимо Ларионова. Ветеран упал из-за нарушений в координации и получил легкие гематомы и ушибы. Эти факты подтверждает третий житель комнаты и ряд соседей, — цитирует Елену Наумову пресс-служба.

