«Схватил костыль и ударил»: что произошло с 98-летним ветераном в пансионате Новосибирска — версия директора

В пансионате для пожилых людей «Рэмели» на улице Инской в Новосибирске, где избили 98-летнего ветерана Ивана Ларионова, рассказали об обстоятельствах происшествия. По версии директора Елены Наумовой, мужчину побил его сосед.
О нападении на ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова НГС писал в начале июня. Нина Кувшинова, дочь пенсионера, рассказала журналисту, что с 12 мая ее перестали пускать к отцу в пансионат. В конце мая женщине позвонила сиделка пансионата, сказав: «Заберите деда, чтобы он выжил».
Нина Ивановна смогла попасть в пансионат. По ее словам, отец был «грязный, худой, заросший», с синяками и гематомами на теле. Иван Ларионов сказал, что его били двое мужчин, но больше ничего объяснить не смог. Директор пансионата заявила, что на мужчину напал сосед. Дочь забрала отца из заведения. Ветеран умер в ночь на 26 июня в 25-й медсанчасти. Причина смерти неизвестна.
Как сообщили в пресс-службе «Рэмели» со ссылкой на Елену Наумову, Иван Ларионов поступил в пансионат в мае 2023 года. По словам директора, у мужчины была тяжелейшая старческая деменция, он вставал по ночам и ходил по своему блоку из нескольких комнат. Дежурный пансионата возвращал пенсионера к его кровати. У мужчины также были проблемы со зрением.
— Один из постояльцев 1936 года рождения 15 мая 2023 года не выдержал передвижений Ларионова, и того, что ему мешают спать, схватил костыль и ударил проходящего мимо Ларионова. Ветеран упал из-за нарушений в координации и получил легкие гематомы и ушибы. Эти факты подтверждает третий житель комнаты и ряд соседей, — цитирует Елену Наумову пресс-служба.
Директор уточнила, что сотрудники пансионата обработали гематомы и сделали их фото. Мужчину, который напал на Ивана Ларионова, изолировали в отдельной комнате, а семью нападавшего попросили его забрать.
— После инцидента ветеран Ларионов прожил в пансионате еще 2 недели. Впоследствии его контракт истёк и его забрала дочь. Насколько нам известно — в другой пансионат. Впоследствии о его судьбе мы узнали из СМИ, так как дочь Ларионова к нам не обращалась, — сообщили в «Рэмели».
Сейчас пансионат сотрудничает с государственными органами, работники и постояльцы дали показания. Проводится внутренняя проверка.
После первой публикации об избиении ветерана в редакцию обратилась сибирячка Анна (имя изменено), которая заявила, что ее мать умерла в пансионате «Рэмели». По ее словам, у пожилой женщины была деменция. Она прожила в пансионате неделю, после чего Анна заметила, что у матери температура поднялась до 40 градусов. Пенсионерка умерла от пневмонии и отека легкого.
Пансионаты «Рэмели» работают не только в Новосибирске, но и в других городах. НГС выяснил, как организован бизнес и кому он принадлежит.