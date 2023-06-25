Бастрыкина впечатлил «резиновый» дачный домик в Новосибирске — в нем прописали 300 человек

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал у новосибирских подчиненных доклад о ситуации с пропиской 300 мигрантов в одном из домов СНТ «Яблоневый сад 1». Об этом информирует группа «Приемная председателя СК России» во «ВКонтакте».
— В СМИ сообщается о направлении обращения в правоохранительные органы о незаконной регистрации более 300 мигрантов начиная с 2018 года в частном доме в СНТ «Яблоневый сад 1» в городе Новосибирске. Обращения в компетентные структуры результатов не принесли. Сообщается о возможном наличии коррупционных связей собственника дома с контролирующими органами, — сказано в группе председателя СК РФ.
Руководителю новосибирского управления СК Виталию Зарипову поручено доложить Бастрыкину о ходе и результатах проведенной проверки.
20 июня глава СКР потребовал доложить о расследовании смертей младенцев в новосибирском роддоме.