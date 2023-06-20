Два младенца умерли, у еще одного травма: Бастрыкин потребовал доклад о расследовании в новосибирском роддоме

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смертей младенцев в новосибирском роддоме
По сообщению следователей, уголовное дело расследуется из-за гибели двух младенцев и травмировании еще одного.
— Потерпевшие по этим делам высказывают сомнения относительно перспектив дальнейшего расследования, в том числе в связи с длительностью проведения экспертиз, — отметили в СК России.
По данным издания «КП-Новосибирск», потерпевшие недовольны результатами экспертиз, которые не нашли врачебных ошибок.
Главный врач новосибирского роддома