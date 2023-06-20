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Тема дняГлубокие раны после коррекции фигуры
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Два младенца умерли, у еще одного травма: Бастрыкин потребовал доклад о расследовании в новосибирском роддоме

Потерпевшие недовольны тем, как идет дело

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Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных итогах расследования

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смертей младенцев в новосибирском роддоме № 7.

По сообщению следователей, уголовное дело расследуется из-за гибели двух младенцев и травмировании еще одного.

— Потерпевшие по этим делам высказывают сомнения относительно перспектив дальнейшего расследования, в том числе в связи с длительностью проведения экспертиз, — отметили в СК России.

По данным издания «КП-Новосибирск», потерпевшие недовольны результатами экспертиз, которые не нашли врачебных ошибок.

Главный врач новосибирского роддома № 7, где умер младенец, дал подписку следователю о неразглашении.

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