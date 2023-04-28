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Момент жесткого ДТП на Бердском шоссе попал на видео — три человека пострадали

К аварии привел странный маневр водителя Hyundai

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Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские

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Момент столкновения трех автомобилей на Бердском шоссе в Новосибирске попал в объектив видеорегистратора. В результате ДТП утром 28 апреля пострадали три человека. Запись предоставил читатель НГС.

На видео запечатлено движение потока в сторону Бердска. Слева видно, как автора записи обгоняет внедорожник Haval. В этот момент на встречке водитель Hyundai Accent делает странный маневр: с крайней правой полосы он устремляется в крайнюю левую для разворота, по пути задевает Toyota Avensis и вылетает навстречу автомобилю Haval.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Свидетелями последствия аварии стали десятки автомобилистов. Очевидцы сообщили, что на месте ЧП работало две машины скорой помощи. В Госавтоинспекции отметили, что в результате ДТП пострадали двое мужчин и женщина.

Рядом с местом аварии при движении в сторону Академгородка собралась пробка длиной примерно 2,5 километра, в сторону «Речного вокзала» — 1,4 километра.

Накануне в Первомайском районе столкнулись «Лада-Веста» и две «Газели». В результате ДТП погиб 74-летний водитель.

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