Момент жесткого ДТП на Бердском шоссе попал на видео — три человека пострадали

Момент столкновения трех автомобилей на Бердском шоссе в Новосибирске попал в объектив видеорегистратора. В результате ДТП утром 28 апреля пострадали три человека. Запись предоставил читатель НГС.
На видео запечатлено движение потока в сторону Бердска. Слева видно, как автора записи обгоняет внедорожник Haval. В этот момент на встречке водитель Hyundai Accent делает странный маневр: с крайней правой полосы он устремляется в крайнюю левую для разворота, по пути задевает Toyota Avensis и вылетает навстречу автомобилю Haval.
Свидетелями последствия аварии стали десятки автомобилистов. Очевидцы сообщили, что на месте ЧП работало две машины скорой помощи. В Госавтоинспекции отметили, что в результате ДТП пострадали двое мужчин и женщина.
Рядом с местом аварии при движении в сторону Академгородка собралась пробка длиной примерно 2,5 километра, в сторону «Речного вокзала» — 1,4 километра.
Накануне в Первомайском районе столкнулись «Лада-Веста» и две «Газели». В результате ДТП погиб 74-летний водитель.