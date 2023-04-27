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«Лада» врезалась в две «Газели» на Первомайке — ее водитель погиб

У 74-летнего мужчины констатировали биологическую смерть

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ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска

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Днем 27 апреля в Новосибирске вблизи станции Матвеевка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада-Веста» и двух «Газелей». Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, после аварии погиб водитель легкового автомобиля.

По данным ведомства, ДТП произошло в 13:40 вблизи дома на улице Одоевского, 67, к. 1 в Первомайском районе Новосибирска. 74-летний водитель «Лады» ехал в сторону Старого шоссе по улице Одоевского и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с двумя «Газелями». По данным ГИБДД, водителю одного грузового автомобиля 53 года, другому — 37 лет.

— Сотрудниками скорой медицинской помощи диагностирована биологическая смерть водителя автомобиля «Лада-Веста», мужчины 1949 года рождения, — указано в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

На дороге вблизи места аварии образовалась пробка

На дороге вблизи места аварии образовалась пробка

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По данным сервиса «Яндекс.Карты», на дороге вблизи места аварии образовалась пробка. Затор зафиксирован на пересечении улицы Одоевского и Старого шоссе.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить, что стало причиной смерти пожилого мужчины.

— Обстоятельства устанавливаются, после проведения необходимых экспертиз будет установлена причина смерти водителя, — сообщили в ведомстве.

Утром 27 апреля в Новосибирске женщина за рулем Mazda Demio наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

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