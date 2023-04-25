«Я не отрицаю, он пришел с лопатой»: история безнаказанного убийства под Новосибирском в одном видео

— Дети засняли эти огромные лужи крови, — вспоминает жительница поселка Железнодорожного Нина Михайловна. — Были какие-то случаи, но такого жестокого никогда не было.

19 апреля семья праздновала день рождения Антона Анисимова. Когда проводили гостей, его жена вышла на улицу, к ней подъехала машина. Сидящие в ней трое парней начали выкрикивать оскорбления, на что женщина также резко ответила. В этом видео рассказываем хронику событий. Она позвонила сестре и сыну, а потом разбираться пришел муж.

