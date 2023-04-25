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«Я не отрицаю, он пришел с лопатой»: история безнаказанного убийства под Новосибирском в одном видео

Подозреваемых сначала задержали, а потом отпустили

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В одном видео рассказываем, что случилось в поселке Железнодорожном

Видео: Антон Дигаев

В смертельной драке под Новосибирском погиб 41-летний мужчина. Через несколько часов нашли предполагаемых обидчиков. В этом видео жители поселка и жена погибшего рассказывают, как всё было.

— Дети засняли эти огромные лужи крови, — вспоминает жительница поселка Железнодорожного Нина Михайловна. — Были какие-то случаи, но такого жестокого никогда не было.

19 апреля семья праздновала день рождения Антона Анисимова. Когда проводили гостей, его жена вышла на улицу, к ней подъехала машина. Сидящие в ней трое парней начали выкрикивать оскорбления, на что женщина также резко ответила. В этом видео рассказываем хронику событий. Она позвонила сестре и сыну, а потом разбираться пришел муж.

— Я не отрицаю, он пришел с лопатой, он пришел меня защитить, — вспоминает Юлия Анисимова. На видео женщина и ее сестра, вызвавшая в тот вечер полицию, вспоминают незначительные детали, которые могут помочь следствию.

Сейчас семья требует справедливости и честного расследования. Они возмущены тем, что сначала всех обидчиков задержали, а потом отпустили. Как утверждают жители, у подозреваемых есть судимость за убийство и изнасилование и теперь они свободно ходят по селу.

В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что расследование продолжается, 24 апреля в суде ответили, что материалов по мере пресечения в отношении главного подозреваемого у них нет.

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