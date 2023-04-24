«Сказали: сожгут, нам тут не жить»: сибиряка убили на улице, когда он вступился за жену — его обидчики на свободе, а вся округа в страхе

Умер в День рождения

Антон и Юлия Анисимовы были в браке с 2007 года. У них растет 15-летний сын. Глава семьи по образованию был электриком, но постоянного заработка не имел. Перебивался калымами. Все домашние заботы и дела, огород были на нем. Юлия — медработник. Односельчане признаются: мужчина частенько выпивал, но не был буйным. О жене отзываются только положительно.



На месте соседи быстро указали дом, в котором живет семья. Калитка оказалась открыта. Юлия встретила нас в сопровождении родственников. Женщина легко пошла на диалог и призналась: она мечтает, чтобы виновные в гибели мужа понесли наказание.



— Антон никогда не ходил никуда, ни с кем особо не общался в поселке, у него тут не было почти друзей — только наши общие, семейные люди. Всегда был добродушным, не умел драться, из-за этого часто попадал в ситуации, что его били. Но заявления в полицию не писал. Я всегда из-за этого злилась, потому что считаю это неправильным, — вздыхает Юлия.

