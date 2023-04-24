«Сказали: сожгут, нам тут не жить»: сибиряка убили на улице, когда он вступился за жену — его обидчики на свободе, а вся округа в страхе

Юлия Анисимова выглядит слегка растерянной, но держит себя в руках. Кажется, что у женщины все в порядке, траур выдает лишь черный платок, повязанный на голове и красные глаза. Она накануне похоронила мужа. Антон не выжил после драки с односельчанами: поздно вечером 19 апреля Юля возвращалась из гостей, когда трое молодчиков на улице стали к ней цепляться, она позвала на помощь мужа. Как теперь жить в опустевшем доме, сибирячка пока не представляет. Корреспонденты НГС побывали в поселке Железнодорожный, что находится в 30 км от Новсибирска, чтобы узнать, что за компания держит в страхе населенный пункт, почему подозреваемых в смерти Антона отпустили на свободу и что думает семья погибшего о произошедшем.
«Сами по себе сумасшедшие»
Злополучная история случилась поздно вечером 19 апреля. Между жительницей села Юлией и тремя молодыми односельчанами началась словесная перепалка, женщина позвала на помощь мужа. В результате мужчина скончался от ранения в бедренную артерию. Участников драки сначала задержали, а затем, по предварительным данным, отпустили. Все события разворачивались в центре населенного пункта, на улице, неподалеку от местного дома культуры и «Универсама». Туда мы и отправились в первую очередь — прохожие посоветовали, ведь «в магазине всегда все последние новости знают». В торговой точке формата «сельпо» нас встретили приветливые, но скрытные сотрудники. На вопросы отвечали уклончиво, говорить на камеру отказались и добавили, что в ночь трагедии была не их смена.
Одна из продавцов все же согласилась рассказать о произошедшем под запись на диктофон.
— Слышать — слышали о ситуации, но мнения у всех разные. Нас там не было, мы сказать ничего не можем. Но парни эти сами по себе сумасшедшие, задиристые. Юлия наоборот спокойная, бывают конфликты, если ее выводят. Но так, чтобы кидаться на кого-то — не кидалась. Говорят, был какой-то конфликт у них. Многие в поселке переживают, ситуация неприятная — живем в одной деревне, и человека просто взять и убить, — сказала продавец магазина, пожелавшая остаться анонимной.
Больше в магазине ничего узнать не удалось — люди при виде микрофона просто убегали. На улице повезло больше — встретили нескольких жительниц, которые подтвердили, что опасаются за себя и близких, так как буйные парни разгуливают по селу. Пенсионерка Нина Михайловна отметила, что если парней действительно отпустили — это вопиющий случай.
— Они местные, тут учились, из неблагополучных семей. Моя позиция однозначная: преступник должен сидеть в тюрьме. Ситуация эта меня беспокоит. Внучку никуда не пускаю, провожаю её везде. Сейчас страшное время, страшно детей отпускать. Береженого бог бережет. А тут такое маленькое село… Были, конечно, разные случаи, но такого никогда не было жестокого. Я не слышала, что их отпустили, не видела их. Если их отпустили — но такого же быть не может, это просто ужас. Они все трое судимы, это у них рецидив (прим.ред.: в ориентировке на розыск подозреваемых указано, что двое из них были судимы за изнасилование, кражу и угон, один — за мошенничество), — говорит Нина Михайловна.
Другие жители утверждают, что только у одного из парней неблагополучная семья, и будто только один из них — местный, а другие — из соседнего села Быково. Так указано и в ориентировке (прим.ред.: копия есть в распоряжении редакции). Но все сошлись в одном — парни известны своими крутыми нравами и хорошо знакомы жителям.
Умер в День рождения
Антон и Юлия Анисимовы были в браке с 2007 года. У них растет 15-летний сын. Глава семьи по образованию был электриком, но постоянного заработка не имел. Перебивался калымами. Все домашние заботы и дела, огород были на нем. Юлия — медработник. Односельчане признаются: мужчина частенько выпивал, но не был буйным. О жене отзываются только положительно.
На месте соседи быстро указали дом, в котором живет семья. Калитка оказалась открыта. Юлия встретила нас в сопровождении родственников. Женщина легко пошла на диалог и призналась: она мечтает, чтобы виновные в гибели мужа понесли наказание.
— Антон никогда не ходил никуда, ни с кем особо не общался в поселке, у него тут не было почти друзей — только наши общие, семейные люди. Всегда был добродушным, не умел драться, из-за этого часто попадал в ситуации, что его били. Но заявления в полицию не писал. Я всегда из-за этого злилась, потому что считаю это неправильным, — вздыхает Юлия.
Женщина немного взволнована, но разговаривает охотно. Она пока как будто не осознает до конца, что произошло.
— Приехали родственники поддержать. Сестра родная с мужем. Пока они тут, у меня есть силы и желание что-то делать. А вот когда уедут — я вообще не знаю, как я буду, что я буду делать, ничего не хочу. Всякое у нас бывало, это же семья, но разводиться мы никогда не планировали, — признается сибирячка.
Шансов выжить не было
Юлия вспоминает: во время празднования дня рождения мужа, 19 апреля, она пошла к подруге. Возвращалась домой после 11 вечера. Неподалеку от универсама ее ослепило фарами — трое парней сидели в автомобиле «Газель». Они начали хамить и приглашать Юлию, по ее словам, в машину, чтобы «поразвлечься». Среди них — Виктор З., Хаким Г. и Александр Б. Женщина ответила им оскорблениями.
— Я тут родилась, выросла, время было по нашим меркам детское. Сто раз так поздно возвращалась и ничего не случалось плохого. А эти мне в сыновья годятся, и так начали со мной разговаривать. Я позвонила сыну, а пришел муж. Взял с собой автомобильную лопату, потому что их трое было, — говорит Юлия.
— Я снимала на телефон — хотела собрать доказательства для полиции. Один из них выбил его у меня, кто-то ударил по голове. Когда уже потом в полиции смотрели записи с камеры на клубе, выяснилось, что я отключилась, лежала без сознания, — вспоминает женщина.
Во время конфликта Юлия была на связи с сестрой. Когда Анастасия поняла, что Юлия недоступна, начала звонить в полицию. Со слов сибирячки, оперативники долго не хотели выезжать на вызов и согласились только после того, как женщина заявила о краже мобильного и пропаже Антона.
Тем временем Юля пришла в себя, решила побежать к друзьям и попросить о помощи. Ей никто не открыл, и она вернулась. По ее словам, мужа на месте потасовки не было, как и следов крови. Парни оставались в машине. Женщина потребовала у них свой телефон, они сказали, что гаджет при ее муже. Юлия по дороге к дому встретила сына. Он позвонил участнику драки Виктору З., хотел с ним поговорить.
Тогда же из «Газели», по словам Юлии, вышли все трое и ударили подростка, он потерял сознание. Женщина вспоминает, что после этого парни растерялись, пытались привести ее сына в сознание, а затем сели в машину и уехали. Мать и сын вернулись домой, а спустя немного времени школьнику позвонил друг и сказал, что увидел Антона, лежащего в крови и сильно избитого. Родственники вдовы предполагают, что мужчину обидчики могли сначала затащить в «Газель», чтобы куда-то увезти, а потом передумали и выбросили его.
— Когда я подошла, Антон был еще живой. Вокруг было много крови. Рубашка, штаны — все выжимать можно было. Я медработник, и поняла, что его ранили в бедренную артерию. Все, что я могла сделать — я сделала. От такой травмы 10-минутная смерть. Приехала скорая и просто констатировала смерть. Он умер на моих глазах и на глазах сына. Потом пришла ориентировка, и мы поехали на задержание вместе с полицией, — вспоминает подробности страшной ночи супруга погибшего.
Парни сначала скрылись. По словам членов семьи Юлии, за участниками драки гонялись полицейские и якобы даже стреляли холостыми патронами при задержании. Это случилось уже ранним утром. Молодых людей допросили, Юлию с сыном направили на судебно-медицинскую экспертизу. Вечером стало известно, что двоих участников конфликта отпустили.
— Звоню следователю, спрашиваю: почему отпустили. Он сказал, что они пошли как свидетели и дали показания против третьего, что нет оснований для их задержания. Сказал, что муж умер не от группового избиения, а от ножевого ранения Виктора З. Сказал, что тот в изоляторе на Караваева. В субботу сын сказал, что и Виктор на свободе — стоит в центре и пьет пиво, смеется. Ходят еще слухи, что он в браслете. Но как тогда он пиво ходит и пьет? Поговаривают, что мать З. считает сына виноватым, но готова продать все имущество, чтобы спасти его от тюрьмы. Еще говорят, что у них связи есть в органах, но это все слухи, — возмущается Юлия.
По словам женщины, ей страшно жить в Железнодорожном.
— При задержании они кричали, что нам тут не жить, что нас сожгут, прибьют, что мы тут не жильцы. Сын боится за нас очень, переживает, что они не успокоятся. Не понимаю, почему силовики так халатно к этому делу относятся. Но мы будем добиваться справедливости. Если надо — дойдем до Москвы. Потому что такое могло случиться с каждым. Мне жалко детей наших, жалко молодых парней и девчонок, на которых они могут напасть. Считаю, что они — просто биомусор, который нужно истреблять, — считает вдова погибшего.
Под конец беседы Юлия срывается, ее захлестывают эмоции. Сестра успокаивает женщину, обнимает, гладит по руке. Мы выражаем соболезнования и спешно прощаемся.
В СУ СКР по региону корреспонденту НГС сообщили: расследование продолжается, следователи продолжают следственные действия. В суде отметили, что у них нет материалов по мере пресечения в отношении Виктора З.
— Нет никаких материалов в отношении этого лица, — сообщила корреспонденту НГС помощник председателя Новосибирского районного суда Новосибирской области Елена Воронкина.
Также мы попытались связаться с участниками потасовки в социальных сетях. Хаким Г. ничего не ответил на сообщение и заблокировал аккаунт корреспондента НГС, Александр Б. на сообщения ответил. Он заявил, что комментарии давать не будет. Судя по всему, все трое действительно находятся на свободе.
Мы также подробно рассказывали об убийстве 17-летней школьницы мигрантом. Он признал вину и заявил, что убил девушку из ревности.