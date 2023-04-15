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Тема дняМЧС назвал фейком рассылку об ударе БПЛА
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Жители Новосибирска получили сообщения об угрозе удара беспилотника — МЧС заявило, что это фейк

Новосибирцы получили рассылку сегодня

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В тексте сообщения жителям города рекомендовали спуститься в укрытие

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Жители Новосибирска получили рассылку якобы от МЧС с предупреждением об угрозе удара БПЛА. В МЧС по региону назвали это фейком.

— Оперативная информация. РСЧС: внимание! В Новосибирске угроза удара БПЛА! Срочно спуститесь в укрытие! — говорится в тексте сообщения.

Сообщения рассылали в телеграме, отправитель подписан как МЧС, на аватарке у него тоже эмблема МЧС России. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что это неправда.

— Жителям Новосибирска поступают сообщения об угрозе удара БПЛА. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Гражданам просьба сохранять спокойствие, — подчеркнули в ведомстве.

Текст сообщения

Текст сообщения

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В феврале на новосибирском радио включили воздушную тревогу. Тогда в МЧС объяснили, что из-за хакерской атаки на некоторых радиостанциях сообщили о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. В ведомстве информацию назвали фейком, не соответствующим действительности.

СВОФейкГУ МЧС по Новосибирской области
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