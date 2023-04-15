Жители Новосибирска получили сообщения об угрозе удара беспилотника — МЧС заявило, что это фейк

В феврале на новосибирском радио включили воздушную тревогу. Тогда в МЧС объяснили, что из-за хакерской атаки на некоторых радиостанциях сообщили о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. В ведомстве информацию назвали фейком, не соответствующим действительности.