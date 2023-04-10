Жители Ленинского района жгли «картину бывшей» на крыше дома — соседи сообщили о них в полицию

Жильцы дома на Тихвинской, 1 в Ленинском районе Новосибирска жгли на крыше пристройки свои вещи. Это возмутило соседей: по их мнению, такие развлечения могут привести к пожару.
Видео, на котором трое парней жгут что-то на крыше прислала в редакцию одна из жительниц дома.
— Сегодня в 4 утра на крыше пристройки жгли личные вещи. В доме уже случался пожар два года назад, — рассказала девушка.
Сибирячка добавила, что после произошедшего позвонила в полицию, там ей посоветовали написать заявление.
На видео трое молодых людей объясняют, что жгут «картину бывшей». После замечания автора видео они извинились и ушли.
В управляющей компании «Тихвинская» НГС сообщили, что знают о ситуации. Там рассказали, что кто-то из парней снимает квартиру в доме:
— Мы бы рады на них повлиять. Но единственное, что я смогла сделать — дозвонилась до хозяйки квартиры, сказала, что творят ее жильцы. Она сказала, что разберется и не допустит больше таких вещей. Посмотрим.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, поступали ли им сообщения из этого дома. В ведомстве ответили, что уточняют информацию.
В 2019 году один из жителей дома на Советской, 9 решил приготовить еду в тандыре на крыше здания. Его идея не понравилась соседям: когда с крыши 10-этажного здания пошёл дым, они позвонили в МЧС.