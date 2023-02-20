Волны размером с пятиэтажный дом: как в СССР скрывали разрушительное Северо-Курильское цунами — оно унесло тысячи жизней

Как это было

Цунами произошло из-за мощного землетрясения в Тихом океане недалеко от южной оконечности Камчатского полуострова. Толчки нанесли ущерб на 700-километровом участке побережья, от Кроноцкого полуострова на Камчатке до Северных Курил, но он был незначительным, так как сила толчков не превышала 7 баллов.

Но именно оно вызвало катастрофические волны цунами, которые достигли восточного побережья Камчатки и Курильских островов примерно через 20–40 минут — это зависело, насколько близко место было от эпицентра. Очевидцы вспоминают две или три разрушительные волны, в большинстве из них самой высокой была вторая. По мнению доктора геолого-минералогических наук Института физики Земли им. Г.А. Гамбурцева Андрея Никонова, наиболее высокие волны на северном и южном флангах зоны землетрясения могли быть связаны с отдельными цунамигенерирующими событиями, например с крупными подводными оползнями. В Северо-Курильске высота заплеска волн достигала, по данным геодезической съемки, 9–10 метров, а по опросу очевидцев — 12–15 метров. Это примерно с пятиэтажный дом.