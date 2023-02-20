Волны размером с пятиэтажный дом: как в СССР скрывали разрушительное Северо-Курильское цунами — оно унесло тысячи жизней

Утром 6 февраля случилось небывалое не только по силе, но и по масштабу землетрясение — пострадали десять провинций Турции. На огромной площади стерты с лица земли тысячи зданий, сотни тысяч людей не могут вернуться в свои дома, десятки тысяч погибли. Мало кто знает, что в нашей стране тоже было землетрясение, которое вызвало смертельное цунами. Точное количество его жертв до сих пор неизвестно. Катастрофа произошла в 1952 году в СССР — именно после нее правительство приняло решение о создании в стране системы предупреждения о цунами. Редакция Городских порталов вспомнила, что тогда произошло.
Волна, которой не было
Северо-Курильское цунами случилось 5 ноября 1952 года около 5 часов утра по местному времени — было разрушено несколько населенных пунктов Сахалинской и Камчатской областей. Больше всего жертв было в городе Северо-Курильске. Всего погибло, по официальным данным, 2336 человек. Для сравнения: гражданское население всего района, включая жителей города и сёл, составляло 8644 человека. Еще на островах было немало военных и членов их семей, они в статистических данных почему-то не учитывались.
Тогда в центральных советских газетах и газете «Камчатская правда» сообщений о катастрофе не появилось, а интервью вулканолога Александра Святловского, подготовленное корреспондентом «Камчатской правды» около 8–9 ноября, в печать не пошло. Сведения о жертвах и ущербе от цунами оставались засекреченными до начала 1990-х годов. Но и в 90-е годы раскрылась только часть данных. Их поочередно открывали в 1997-м, 2000-м и 2013-м годах.
В Государственном историческом архиве Сахалинской области сохранился документ, содержащий подробную хронологию событий, происходивших в Сахалинском областном комитете КПСС в первые часы после трагедии. «Заметки о событиях в Северо-Курильском районе на островах Парамушир и Шумшу» рассекретили в 2000 году.
О произошедшем руководству области сообщили из Сахалинского морского пароходства, где в 4:30 утра приняли информацию с теплохода «Красногорск», стоявшего на рейде Северо-Курильска. Радиограмма капитана звучала так: «В результате землетрясения город Северо-Курильск ушел под воду. Суда, находящиеся в районе Северо-Курильска и Курильских островов, прошу немедленно следовать в Северо-Курильск для спасения людей».
Как это было
Цунами произошло из-за мощного землетрясения в Тихом океане недалеко от южной оконечности Камчатского полуострова. Толчки нанесли ущерб на 700-километровом участке побережья, от Кроноцкого полуострова на Камчатке до Северных Курил, но он был незначительным, так как сила толчков не превышала 7 баллов.
Но именно оно вызвало катастрофические волны цунами, которые достигли восточного побережья Камчатки и Курильских островов примерно через 20–40 минут — это зависело, насколько близко место было от эпицентра. Очевидцы вспоминают две или три разрушительные волны, в большинстве из них самой высокой была вторая. По мнению доктора геолого-минералогических наук Института физики Земли им. Г.А. Гамбурцева Андрея Никонова, наиболее высокие волны на северном и южном флангах зоны землетрясения могли быть связаны с отдельными цунамигенерирующими событиями, например с крупными подводными оползнями. В Северо-Курильске высота заплеска волн достигала, по данным геодезической съемки, 9–10 метров, а по опросу очевидцев — 12–15 метров. Это примерно с пятиэтажный дом.
Дети очевидцев катастрофы рассказывали, что многие тогда отказывались бежать из города: люди залезали на крыши домов, и их сносило в море. Через 20 минут город накрыла вторая волна — еще большая, достигавшая десятиметровой высоты. Тогда погибли те, кто успел спастись от первой, но спустился с возвышенности в город, чтобы осмотреть свои дома и забрать вещи.
Один из очевидцев трагедии, Лев Добмровский, вспоминал о последствиях второй волны так:
— Все мы были на взводе... Повсюду на земле были раскиданы мертвые тела... Один человек висел на мачте крана. Неразрушенным был один дом, сделанный из плит. Но уцелела только его основа, а крышу, двери и окна вырвало.
Как позже писал в отчете замначальника Сахалинской областной милиции, многие старались спасти детей, женщин и стариков, несмотря на опасность. Выдержка из справки подполковника милиции: «Вот две девушки ведут под руку старушку. Преследуемые приближающейся волной, они стараются бежать быстрее к сопке. Старушка, выбившись из сил, в изнеможении опускается на землю. Она умоляет девушек оставить ее и спасаться самим. Но девушки сквозь шум и грохот надвигающейся стихии кричат ей: «Мы тебя всё равно не оставим, пусть все вместе утонем». Они подхватывают старушку на руки и пытаются бежать, но в этот момент набежавшая волна подхватывает их и так всех вместе выбрасывает на возвышенность. Они спасены».
Третья волна была слабее, но она довершила разрушение и выбросила на берег много обломков. Город был практически полностью разрушен, уцелела лишь небольшая часть построек, расположенных на возвышенности.
Сколько погибло и каков ущерб
Тогда начальник Управления милиции УМГБ Сахалинской области полковник Наймушин доложил в Москву о гибели на Северных Курилах, по предварительным данным, 2336 человек.
Андрей Никонов считает эти сведения неполными из-за того, что в них могут быть не учтены погибшие военнослужащие и наемные рабочие из Северной Кореи. В частности, Никонов ссылается на дневниковые записи начальника Камчатской вулканологической станции АН СССР Бориса Ивановича Пийпа, который оценил количество жертв в Северо-Курильске как 4000 человек при общем населении до катастрофы около 15 000 человек. На Камчатке, по данным второго секретаря обкома КПСС, погибло 200 человек и неизвестное число людей пропало без вести. Материальный ущерб от цунами в СССР был оценен в 285 млн рублей.
Самая страшная ж/д катастрофа в истории страны
4 июня 1989 года, на перегоне Аша — Улу-Теляк на границе Челябинской области и Башкирии, взрывом газа уничтожило два пассажирских поезда: жуткое стечение обстоятельств привело к железнодорожной катастрофе века. Один поезд шел из Адлера в Новосибирск, второй — в обратном направлении. Ехали в них в основном сибиряки и уральцы. Даже сухая сводка звучит шокирующе — почти 600 погибших, еще больше получили жуткие ожоги, но остались живы.
То, что вы прочитаете дальше, страшно. То, что вы прочитаете, даже мысленно примерить на себя невозможно. Зачем пропускать это через себя? Ответ сформулировала одна из наших героинь Серафима: «Помнить надо, потому что трагедии происходят от забывчивости». В прошлом году NGS.RU вспоминали, как это было, и встречались с выжившими.
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