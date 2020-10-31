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Катастрофа, которая поссорила две страны: 5 лет назад в Египте взорвали самолет с русскими туристами

Авиасообщение до сих пор не восстановили, потому что теракт так и не признали

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Туристы возвращались в Петербург после отдыха на море. Все, кто был на борту, погибли

Туристы возвращались в Петербург после отдыха на море. Все, кто был на борту, погибли

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Сегодня в полдень во всех храмах Санкт-Петербурга зазвонят колокола. Этим звоном город в очередной раз будет оплакивать жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове. Пять лет назад случилась одна из самых масштабных трагедий в истории мировой авиации и самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в России: рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург разбился в Египте. 224 человека (217 туристов и 7 членов экипажа) погибли. Это был теракт.

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

Утром 31 октября 2015 года аэробус А321 авиакомпании «Когалымавиа» готовился к взлету. На борт заходили 217 пассажиров — это туристы компании Brisco. Большинство — петербуржцы и жители соседних регионов, четверо украинцев и один гражданин Белоруссии.

Перед вылетом некоторые пассажиры успели выложить последние снимки с отдыха. В катастрофе Ольга Шеина погибла вместе с мужем Юрием и трехлетней дочкой Настей

Перед вылетом некоторые пассажиры успели выложить последние снимки с отдыха. В катастрофе Ольга Шеина погибла вместе с мужем Юрием и трехлетней дочкой Настей

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Летели в основном семьями, самому пожилому пассажиру был 71 год, самой маленькой — Дарине Громовой — всего 10 месяцев.

После трагедии эту фотографию маленькой Дарины опубликуют мировые издания, она станет символом катастрофы

После трагедии эту фотографию маленькой Дарины опубликуют мировые издания, она станет символом катастрофы

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В 06:51 мск борт вылетел из Шарм-эш-Шейха, но через 23 минуты исчез с радаров. По данным управления гражданской авиации Египта, в этот момент лайнер следовал на высоте 9,4 километра, затем резко снизился на 1,5 километра, а после пропал с экранов в районе Кипра. К поискам самолета подключилась вся военная авиация Египта.

Самолет нашли в этот же день в центре Синайского полуострова в горах, между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима

Самолет нашли в этот же день в центре Синайского полуострова в горах, между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима

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Обломки разлетелись на 13 километров — позже этот факт будут трактовать как свидетельство того, что самолет взорвался в воздухе

Обломки разлетелись на 13 километров — позже этот факт будут трактовать как свидетельство того, что самолет взорвался в воздухе

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В это же время в петербургский аэропорт Пулково съехались родственники пассажиров рейса 9268 — в один миг осиротели 128 семей. Кто-то потерял родителей, кто-то — супруга, детей, кто-то — братьев и сестер.

Эти люди планировали встречать своих родных с отдыха, но в аэропорту их ждало известие о крушении самолета

Эти люди планировали встречать своих родных с отдыха, но в аэропорту их ждало известие о крушении самолета

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Потерявшие близких в авиакатастрофе не могут смириться с горем до сих пор

Потерявшие близких в авиакатастрофе не могут смириться с горем до сих пор

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Позже родственники погибших создадут благотворительный фонд для увековечивания их памяти. Фонд так и назовут: «Рейс 9268»

Позже родственники погибших создадут благотворительный фонд для увековечивания их памяти. Фонд так и назовут: «Рейс 9268»

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Весь день в Пулково несли цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе

Весь день в Пулково несли цветы, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе

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Игрушки — в память о 25 маленьких пассажирах рейса

Игрушки — в память о 25 маленьких пассажирах рейса

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Вечером 1 ноября на главной площади Северной столицы собрались несколько тысяч человек

Вечером 1 ноября на главной площади Северной столицы собрались несколько тысяч человек

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Ответственность за случившееся на себя в тот же день взяли члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Россия признала этот факт спустя две недели. Еще через год было установлено, что террористы заложили бомбу в багажном отсеке, где перевозят мебель и коляски. Пронести устройство в самолет, вероятнее всего, помог сотрудник аэропорта.

Всех, кого не удалось опознать, захоронили в братской могиле на Серафимовском кладбище — там же, где захоронены моряки подлодки «Курск»

Всех, кого не удалось опознать, захоронили в братской могиле на Серафимовском кладбище — там же, где захоронены моряки подлодки «Курск»

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Похороны погибших начались 5 ноября, тогда земле предали останки шести неопознанных человек. На опознание уходили месяцы, в итоге самые последние похороны прошли больше чем через полтора года после трагедии — в мае 2017-го.

Почтили память погибших и на Синае — там, где упал подорванный самолет

Почтили память погибших и на Синае — там, где упал подорванный самолет

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Расследованием случившегося занимались СКР, МАК и спецслужбы Египта. Только результаты у всех получились разные. 17 ноября 2015 года глава ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что в результате исследования личных вещей, багажа и частей самолета были выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. Он квалифицировал случившееся как теракт. Египет, напротив, призвал не торопиться с выводами: теракт до сих пор рассматривается как одна из версий произошедшего.

На вещах пассажиров нашли следы взрывчатки — позже выяснилось, что самодельная бомба лежала в хвостовом багажнике самолета&nbsp;

На вещах пассажиров нашли следы взрывчатки — позже выяснилось, что самодельная бомба лежала в хвостовом багажнике самолета 

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Позже 30 семей погибших подали иск к Шерифу Исмаилу, который на момент крушения А321 занимал пост премьера Египта. В марте 2020 года стало известно, что апелляционный суд иск отклонил, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение — аварией, а не терактом.

Родственники погибших до сих пор не могут получить компенсации от Египта, потому что страна не признает, что был теракт

Родственники погибших до сих пор не могут получить компенсации от Египта, потому что страна не признает, что был теракт

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Из-за авиакатастрофы Россия прервала авиасообщение с Египтом до выяснения всех обстоятельств случившегося. В 2018 году перелеты возобновились, но только с Каиром. Чартеры на курорты Красного моря по-прежнему не летали.

В память о погибших в Петербурге и Ленинградской области установлены два мемориала. Первый — прямо на Серафимовском кладбище, он напоминает два сложенных крыла самолета

В память о погибших в Петербурге и Ленинградской области установлены два мемориала. Первый — прямо на Серафимовском кладбище, он напоминает два сложенных крыла самолета

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О жертвах авиакатастрофы напоминают два мемориала. Один стоит на Серафимовском кладбище, где находится братская могила неопознанных пассажиров: на центральной аллее некрополя, недалеко от памятника морякам «Курска», виднеются два сложенных крыла самолета. Второй мемориал стоит в Ленинградской области, на Румболовской горе. Имена всех 224 погибших высечены на плитах, а между ними расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. Когда на улице ветер, они издают тяжелый гул.

Имена 217 пассажиров и 7 членов экипажа высечены на плитах

Имена 217 пассажиров и 7 членов экипажа высечены на плитах

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авиакатастрофакрушение самолетакатастрофа над Синаем
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