Катастрофа, которая поссорила две страны: 5 лет назад в Египте взорвали самолет с русскими туристами

Сегодня в полдень во всех храмах Санкт-Петербурга зазвонят колокола. Этим звоном город в очередной раз будет оплакивать жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове. Пять лет назад случилась одна из самых масштабных трагедий в истории мировой авиации и самая крупная по числу жертв авиакатастрофа в России: рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург разбился в Египте. 224 человека (217 туристов и 7 членов экипажа) погибли. Это был теракт.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
Утром 31 октября 2015 года аэробус А321 авиакомпании «Когалымавиа» готовился к взлету. На борт заходили 217 пассажиров — это туристы компании Brisco. Большинство — петербуржцы и жители соседних регионов, четверо украинцев и один гражданин Белоруссии.
Летели в основном семьями, самому пожилому пассажиру был
В 06:51 мск борт вылетел из Шарм-эш-Шейха, но через
В это же время в петербургский аэропорт Пулково съехались родственники пассажиров рейса 9268 — в один миг осиротели
Ответственность за случившееся на себя в тот же день взяли члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Россия признала этот факт спустя две недели. Еще через год было установлено, что террористы заложили бомбу в багажном отсеке, где перевозят мебель и коляски. Пронести устройство в самолет, вероятнее всего, помог сотрудник аэропорта.
Похороны погибших начались 5 ноября, тогда земле предали останки шести неопознанных человек. На опознание уходили месяцы, в итоге самые последние похороны прошли больше чем через полтора года после трагедии — в мае 2017-го.
Расследованием случившегося занимались СКР, МАК и спецслужбы Египта. Только результаты у всех получились разные. 17 ноября
Позже 30 семей погибших подали иск к Шерифу Исмаилу, который на момент крушения А321 занимал пост премьера Египта. В марте
Из-за авиакатастрофы Россия прервала авиасообщение с Египтом до выяснения всех обстоятельств случившегося. В
О жертвах авиакатастрофы напоминают два мемориала. Один стоит на Серафимовском кладбище, где находится братская могила неопознанных пассажиров: на центральной аллее некрополя, недалеко от памятника морякам «Курска», виднеются два сложенных крыла самолета. Второй мемориал стоит в Ленинградской области, на Румболовской горе. Имена всех