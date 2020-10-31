Катастрофа, которая поссорила две страны: 5 лет назад в Египте взорвали самолет с русскими туристами

О жертвах авиакатастрофы напоминают два мемориала. Один стоит на Серафимовском кладбище, где находится братская могила неопознанных пассажиров: на центральной аллее некрополя, недалеко от памятника морякам «Курска», виднеются два сложенных крыла самолета. Второй мемориал стоит в Ленинградской области, на Румболовской горе. Имена всех 224 погибших высечены на плитах, а между ними расположены цилиндрические конструкции, напоминающие орган. Когда на улице ветер, они издают тяжелый гул.