«Дикие крики, будто проснулись все мертвецы в мире». Как новосибирцы пережили самую страшную ж/д катастрофу в истории страны

Тане Сопильняк в 1989 году было пять лет, вместе с родителями и братом они поехали в гости к бабушке и дедушке в Краснодарский край. Ее родители потом вспоминали, что перед поездкой дочь испытывала смутную тревогу.



— Папа рассказывал, что на вокзале я спросила его: «А если поезд загорится, куда нам бежать?» Он, конечно, не обратил на это внимания, — вспоминает Татьяна. — А я перед сном говорю маме: «Я боюсь ложиться спать — вдруг не проснусь?» А она: «Всё, ложись». А потом, когда загрохотало, мама решила, что началась война, потому что кругом всё горит, взрывы...

