Драка Лепса с посетителем бара обернулась уголовным делом. Кто виноват и при чем тут нарды на 10 тысяч долларов

По данным «Фонтанки», дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Но пока в документах фигурирует, что нос петербуржцу сломали «неустановленные лица», так как музыканта и охрану опросить не успели. По словам адвоката потерпевшего, дело возбуждено по пункту «а» второй части статьи — в отличие от первой части, с такой квалификацией может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.