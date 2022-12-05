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Драка Лепса с посетителем бара обернулась уголовным делом. Кто виноват и при чем тут нарды на 10 тысяч долларов

Нос 39-летнему петербуржцу, по данным полиции, сломали «неустановленные лица»

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Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» возбуждено после драки Григория Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Но пока в документах фигурирует, что нос петербуржцу сломали «неустановленные лица», так как музыканта и охрану опросить не успели. По словам адвоката потерпевшего, дело возбуждено по пункту «а» второй части статьи — в отличие от первой части, с такой квалификацией может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Момент драки попал на видео — смотрите его в нашем видеоролике, который опубликован чуть выше.

За несколько часов до потасовки Григорий Лепс дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга в честь своего 60-летнего юбилея. И, по словам зрителей, артист был в ударе. Как рассказала одна из посетительниц, купившая билеты в первый ряд за 25 тысяч рублей, началось всё с банального хамства. Когда очередная поклонница подошла к сцене, чтобы положить цветы к ногам артиста и сфотографироваться с ним, он отреагировал примерно такими словами: «Зачем вы фотографируетесь, всё равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?»

Закончилось выступление тоже не слишком гладко. Когда Григорий Лепс исполнял свой хит «Самый лучший день», он не смог вытянуть ноту, замотал головой, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об сцену и ушел в бар, где позже повздорил с одним из посетителей и устроил пьяную драку.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает и где живет Григорий Лепс: мало кто знает, что, кроме эстрадной деятельности, певец является многодетным отцом и очень успешным бизнесменом.

Григорий ЛепсДракаДрака Лепса
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