Драка Лепса с посетителем бара обернулась уголовным делом. Кто виноват и при чем тут нарды на 10 тысяч долларов

Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» возбуждено после драки Григория Лепса с посетителем бара в Санкт-Петербурге.
По данным «Фонтанки», дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Но пока в документах фигурирует, что нос петербуржцу сломали «неустановленные лица», так как музыканта и охрану опросить не успели. По словам адвоката потерпевшего, дело возбуждено по пункту «а» второй части статьи — в отличие от первой части, с такой квалификацией может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Момент драки попал на видео — смотрите его в нашем видеоролике, который опубликован чуть выше.
За несколько часов до потасовки Григорий Лепс дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга в честь своего
Закончилось выступление тоже не слишком гладко. Когда Григорий Лепс исполнял свой хит «Самый лучший день», он не смог вытянуть ноту, замотал головой, показал зрителям большой палец, швырнул микрофон об сцену и ушел в бар, где позже повздорил с одним из посетителей и устроил пьяную драку.
Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает и где живет Григорий Лепс: мало кто знает, что, кроме эстрадной деятельности, певец является многодетным отцом и очень успешным бизнесменом.