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В ночном пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее маленькие дети

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом

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Пожар начался ночью

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Три человека погибли в ночном пожаре в городе Заозерном Рыбинского района в Красноярском крае. Жертвами стали 36-летняя женщина и два ее несовершеннолетних ребенка, передает NGS24.RU.

По данным МЧС, пожар начался в 03:12. Загорелся жилой дом с пристроенной к нему верандой, площадь пожара — 92 кв. м. В 07:26 огонь ликвидирован. На месте работали 19 человек личного состава и 8 единиц техники.

Дом находится на улице Вокзальной

Дом находится на улице Вокзальной

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По версии следствия, ночью 3 декабря в частном доме возник пожар. При осмотре места трагедии выявлено, что дымоход находится слишком близко к деревянным потолочным перекрытиям, что нарушает правила безопасности. Сообщение о возгорании поступило от соседей. 4-летняя девочка и 7-летний мальчик скончались в автомобиле скорой помощи. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На этой неделе в Алтайском крае в пожаре погибла семья предпринимателей: муж, жена и их 14-летняя дочь.

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