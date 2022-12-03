В ночном пожаре в Красноярском крае погибла женщина и ее маленькие дети

Три человека погибли в ночном пожаре в городе Заозерном Рыбинского района в Красноярском крае. Жертвами стали
По данным МЧС, пожар начался в 03:12. Загорелся жилой дом с пристроенной к нему верандой, площадь пожара — 92
По версии следствия, ночью 3 декабря в частном доме возник пожар. При осмотре места трагедии выявлено, что дымоход находится слишком близко к деревянным потолочным перекрытиям, что нарушает правила безопасности. Сообщение о возгорании поступило от соседей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На этой неделе в Алтайском крае в пожаре погибла семья предпринимателей: муж, жена и их