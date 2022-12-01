Семья алтайских предпринимателей с дочерью погибли в пожаре: что известно об инциденте

В Барнауле Алтайского края 1 декабря семья предпринимателей с
Следователи Алтайского края после происшествия завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
— Следователями СК установлены личности погибших: 48-летние женщина и мужчина, а также их 14-летняя дочь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В ходе расследования уголовного дела будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе СК по Алтайскому краю.
В телеграм-канале Mash Siberia выдвинута версия, что были признаки насильственной смерти и сначала жертв «могли убить, а потом подожгли здание».
Как сообщили в пресс-службе СК корреспонденту НГС, тела погибших еще не были направлены на экспертизу и установить, было ли убийство, на данном этапе невозможно.
В мэрии Барнаула уточнили, что пожар произошел в 04:25. На место выезжал глава города Вячеслав Франк.
В компании «Алтайпрофсервис-К» корреспонденту НГС подтвердили, что в пожаре погиб один из учредителей Владимир Кулигин. Компания ООО «АПС-К» была создана год назад и занимается видеонаблюдением и компьютерным обеспечением. Выручка компании за 2021 год была
По данным телеграм-канала 112, жена погибшего — Надежда Новицкая.
Женщина с таким именем, по данным сервиса «Контур.Фокус», является учредительницей стоматологической клиники «Спектра». По данным 2ГИС, клиника расположена в соседнем здании со сгоревшим домом. Выручка компании на 2021 год составила
Как сообщают в телеграм-канале 112, у семейной пары есть еще один сын, который сейчас находится на учебе в Санкт-Петербурге. Как уточняют источники телеграм-канала, версия убийства не рассматривается. Тело Надежды обнаружили на втором этаже, где было сильное задымление, а отца и девочку — на первом этаже, где был источник возгорания.
— В доме установлен котел, работающий на солярке. Он отапливал само помещение, а также зубную поликлинику, которая находилась в соседней постройке. В доме также есть камин, который растапливали дровами. Не исключено, что причиной смерти стало отравление угарным газом, — сообщили в телеграм-канале 112.
Ночью 18 ноября в Оби в Новосибирской области погибли