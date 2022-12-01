Семья алтайских предпринимателей с дочерью погибли в пожаре: что известно об инциденте

В Барнауле Алтайского края 1 декабря семья предпринимателей с 14-летней дочерью погибли в частном доме. Их тела нашли во время тушения пожара.

Следователи Алтайского края после происшествия завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).