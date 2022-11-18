3-летняя девочка и ее папа погибли в ночном пожаре под Новосибирском

Ночью 18 ноября в Оби в Новосибирской области погибла 3-летняя девочка и ее 33-летний отец.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

