3-летняя девочка и ее папа погибли в ночном пожаре под Новосибирском

Ночью 18 ноября в Оби в Новосибирской области погибла
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
— По данным следствия, в ночное время 18 ноября 2022 года в городе Обь произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме. В квартире находилось два человека. После тушения пожара обнаружены тела
Следователи провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы.
Как уточнили в пресс-службе СК, в ходе расследования будут изучены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.
Вечером 7 ноября в микрорайоне Стрижи произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире на