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3-летняя девочка и ее папа погибли в ночном пожаре под Новосибирском

Следователи завели уголовное дело

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ds

Пожар произошел ночью 18 ноября

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Ночью 18 ноября в Оби в Новосибирской области погибла 3-летняя девочка и ее 33-летний отец.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

— По данным следствия, в ночное время 18 ноября 2022 года в городе Обь произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме. В квартире находилось два человека. После тушения пожара обнаружены тела 33-летнего мужчины и его 3-летней дочери. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы.

Как уточнили в пресс-службе СК, в ходе расследования будут изучены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.

Вечером 7 ноября в микрорайоне Стрижи произошел пожар, в котором погиб мужчина. Пламя вспыхнуло в квартире на 8-м этаже в доме № 1.

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