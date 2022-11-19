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Отлетевшая после ДТП машина сбила пешехода, который стоял на тротуаре

Авария произошла на улице Блюхера

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19-летнего юношу увезли в больницу

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Вечером 19 ноября в Ленинском районе Новосибирска водитель Ford Kuga врезался в Toyota Mark. От удара Toyota Mark отлетел в сторону и сбил пешехода.

— 45-летний водитель на автомобиле Ford Kuga двигался по улице Блюхера в сторону улицы Котовского. В пути следования у дома 67 по улице Блюхера не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Toyota Mark, которым управлял 25-летний водитель. После чего автомобиль Toyota Mark совершил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате аварии пострадал 19-летний юноша. Его доставили в больницу.

Ранее в Новосибирске во время ДТП на улице Немировича-Данченко пострадали два ребенка, которые находились в машине.

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