Отлетевшая после ДТП машина сбила пешехода, который стоял на тротуаре

Вечером 19 ноября в Ленинском районе Новосибирска водитель Ford Kuga врезался в Toyota Mark. От удара Toyota Mark отлетел в сторону и сбил пешехода.
— 45-летний водитель на автомобиле Ford Kuga двигался по улице Блюхера в сторону улицы Котовского. В пути следования у дома 67 по улице Блюхера не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Toyota Mark, которым управлял 25-летний водитель. После чего автомобиль Toyota Mark совершил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате аварии пострадал 19-летний юноша. Его доставили в больницу.
Ранее в Новосибирске во время ДТП на улице Немировича-Данченко пострадали два ребенка, которые находились в машине.