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Тема дняВандал ногой разбил стекло в ЖК «Венеция»
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«Я — король своей жизни!»: вандал ногой разбил окно в доме ЖК «Венеция» — его снимали сразу две видеокамеры

Теперь мужчину ищут полицейские, а управляющая компания ждет от него возмещения убытков

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Мужчина возвращался домой рано утром

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В Новосибирске вандал разбил окно подъезда в доме ЖК «Венеция». Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в половине шестого утра, поведение развеселившегося мужчины зафиксировали сразу две камеры видеонаблюдения.

Его возвращение домой зафиксировали камеры видеонаблюдения — записи опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по поведению, мужчина находился в боевом расположении духа. Сначала дебошир громко сообщал миру о том, что он — «король своей жизни», а затем — разбил ногой остекление подъезда.

В управляющей компании «Новый город», которая обслуживает жилой комплекс, НГС рассказали, что вандала еще не нашли, но последствия его деятельности уже ликвидируют.

— Мы сделали заказ на изготовления [стекла], меняем, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор УК Сослан Кудзиев. — Вызвали полицию, составили протокол, направили заявление о причинении ущерба. Как только будет установлен этот гражданин, будем предъявлять ему сумму к возмещению затрат.

По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральным директором и единственным учредителем ООО «УК Новый город» является Юрий Токарев. В управляющей компании трудоустроены 14 человек, на конец 2021 года чистая прибыль компании составила 5,4 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о жителе ЖК «Ясный берег», соседнего с «Венецией» — мужчина забыл ключи, и, чтобы попасть домой, просто разбил стеклянную дверь подъезда.

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