«Я — король своей жизни!»: вандал ногой разбил окно в доме ЖК «Венеция» — его снимали сразу две видеокамеры

В Новосибирске вандал разбил окно подъезда в доме ЖК «Венеция». Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в половине шестого утра, поведение развеселившегося мужчины зафиксировали сразу две камеры видеонаблюдения.
Его возвращение домой зафиксировали камеры видеонаблюдения — записи опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по поведению, мужчина находился в боевом расположении духа. Сначала дебошир громко сообщал миру о том, что он — «король своей жизни», а затем — разбил ногой остекление подъезда.
В управляющей компании «Новый город», которая обслуживает жилой комплекс, НГС рассказали, что вандала еще не нашли, но последствия его деятельности уже ликвидируют.
— Мы сделали заказ на изготовления [стекла], меняем, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор УК Сослан Кудзиев. — Вызвали полицию, составили протокол, направили заявление о причинении ущерба. Как только будет установлен этот гражданин, будем предъявлять ему сумму к возмещению затрат.
По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральным директором и единственным учредителем ООО «УК Новый город» является Юрий Токарев. В управляющей компании трудоустроены 14 человек, на конец 2021 года чистая прибыль компании составила 5,4 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о жителе ЖК «Ясный берег», соседнего с «Венецией» — мужчина забыл ключи, и, чтобы попасть домой, просто разбил стеклянную дверь подъезда.