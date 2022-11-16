«Я — король своей жизни!»: вандал ногой разбил окно в доме ЖК «Венеция» — его снимали сразу две видеокамеры

В Новосибирске вандал разбил окно подъезда в доме ЖК «Венеция». Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в половине шестого утра, поведение развеселившегося мужчины зафиксировали сразу две камеры видеонаблюдения.



Его возвращение домой зафиксировали камеры видеонаблюдения — записи опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по поведению, мужчина находился в боевом расположении духа. Сначала дебошир громко сообщал миру о том, что он — «король своей жизни», а затем — разбил ногой остекление подъезда.