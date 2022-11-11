«Смысл тогда содержать охрану»: как новосибирцы отреагировали на драку в ЖК «Европейский берег»
Конфликт начался в магазине, но патрульных не оказалось рядом
Вечером 9 ноября на улице Владимира Заровного двое неизвестных избили жителя микрорайона ЖК «Европейский берег». Жители Новосибирска бурно отреагировали на это событие в комментариях. Мы собрали самые интересные отзывы.
Напомним, драка началась в магазине разливных напитков Kruger Hau. Однако патрульных службы охраны «Евроберега» не оказалось рядом, чтобы унять конфликт. Во время потасовки пострадавшему выбили зубы, также медики констатировали у него множественные переломы черепа, контузию
После публикации многие новосибирцы написали о том, что охранная служба не выполняет своих обязанностей.
— Смысл тогда содержать охрану и платить за ее работу. Для чего она тогда вообще нужна? Для антуража? — написал пользователь Мадама.
— Вопрос к охране: почему не вызвали полицию и скорую, — написала Марфа.
Некоторые пользователи отмечают сходство с «лихими девяностыми» и сомневаются, что злоумышленников найдут и накажут.
— Со мной был подобный случай лет 20 назад, живу в районе Речной вокзал, всё дело в близости железной дороги и станции электрички, нетрезвые и злые на безденежье жители области иногда навещают город, это слышал из их разговоров, никто никого не нашел, естественно, — отметил пользователь Зав.
Ранее мы рассказывали историю новосибирского школьника, которого избили на площади возле ГПНТБ.