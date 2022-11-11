«Смысл тогда содержать охрану»: как новосибирцы отреагировали на драку в ЖК «Европейский берег»

Вечером 9 ноября на улице Владимира Заровного двое неизвестных избили жителя микрорайона ЖК «Европейский берег». Жители Новосибирска бурно отреагировали на это событие в комментариях. Мы собрали самые интересные отзывы.

Напомним, драка началась в магазине разливных напитков Kruger Hau. Однако патрульных службы охраны «Евроберега» не оказалось рядом, чтобы унять конфликт. Во время потасовки пострадавшему выбили зубы, также медики констатировали у него множественные переломы черепа, контузию 3-й степени и рваные раны. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.