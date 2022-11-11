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«Смысл тогда содержать охрану»: как новосибирцы отреагировали на драку в ЖК «Европейский берег»

Конфликт начался в магазине, но патрульных не оказалось рядом

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Правоохранители проводят проверку

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Вечером 9 ноября на улице Владимира Заровного двое неизвестных избили жителя микрорайона ЖК «Европейский берег». Жители Новосибирска бурно отреагировали на это событие в комментариях. Мы собрали самые интересные отзывы.

Напомним, драка началась в магазине разливных напитков Kruger Hau. Однако патрульных службы охраны «Евроберега» не оказалось рядом, чтобы унять конфликт. Во время потасовки пострадавшему выбили зубы, также медики констатировали у него множественные переломы черепа, контузию 3-й степени и рваные раны. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

После публикации многие новосибирцы написали о том, что охранная служба не выполняет своих обязанностей.

— Смысл тогда содержать охрану и платить за ее работу. Для чего она тогда вообще нужна? Для антуража? — написал пользователь Мадама.

— Вопрос к охране: почему не вызвали полицию и скорую, — написала Марфа.

Некоторые пользователи отмечают сходство с «лихими девяностыми» и сомневаются, что злоумышленников найдут и накажут.

— Со мной был подобный случай лет 20 назад, живу в районе Речной вокзал, всё дело в близости железной дороги и станции электрички, нетрезвые и злые на безденежье жители области иногда навещают город, это слышал из их разговоров, никто никого не нашел, естественно, — отметил пользователь Зав.

Ранее мы рассказывали историю новосибирского школьника, которого избили на площади возле ГПНТБ.

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