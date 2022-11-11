Переломы черепа и выбиты зубы: на жителя «Европейского берега» напали неизвестные во дворе — видео с камер

«После ударов я потерял сознание»

Пострадавшим оказался один из жителей ЖК Игорь Денисов. Он прислал в НГС копию своего заявления в полицию, которое написал после нападения. Как следует из документа, вечером Игорь возвращался домой и встретил двух незнакомых парней.

— Они завели со мной беседу, рассказывали, что они живут в «Европейском береге». Пообщавшись с ними, я убедился, что они пьяны, решил попрощаться и пойти домой, — говорится в тексте заявления.