Переломы черепа и выбиты зубы: на жителя «Европейского берега» напали неизвестные во дворе — видео с камер
Также пострадавший заявил о том, что его ограбили
Вечером 9 ноября в ЖК «Европейский берег» двое неизвестных напали на жителя микрорайона Игоря Денисов. Инцидент произошел на Владимира Заровного, 24.
На коротком ролике видно, как двое мужчин тащат третьего, который не двигается. Видео начали активно обсуждать в чате микрорайона:
— Не так давно в нашем районе совершили нападение на парня, избили, ограбили. Всё это происходило на глазах охраны и продавцов магазина. Я хочу понять, за что мы платим деньги? Охрана не вмешивалась, даже не удосужились полицию вызвать! — написал один из местных жителей в чате.
На видео, которое предоставили в редакцию, попали последствия конфликта, где пострадавший уже лежит на земле.
«После ударов я потерял сознание»
Пострадавшим оказался один из жителей ЖК Игорь Денисов. Он прислал в НГС копию своего заявления в полицию, которое написал после нападения. Как следует из документа, вечером Игорь возвращался домой и встретил двух незнакомых парней.
— Они завели со мной беседу, рассказывали, что они живут в «Европейском береге». Пообщавшись с ними, я убедился, что они пьяны, решил попрощаться и пойти домой, — говорится в тексте заявления.
Однако мужчины догнали Игоря, напали сзади и начали избивать. Пострадавший решил позвонить друзьям, но понял, что в кармане уже нет телефона и денег. Он попросил вернуть телефон — один из нападавших сделал это. После этого, по словам Игоря Денисова, парни продолжили вымогать у него деньги. В общей сумме они попросили у него по 7–10 тысяч рублей каждый. Затем его продолжили избивать, угрожали убийством.
— После ударов в голову я потерял сознание, как оказался дома не помню. Из внутренних карманов деньги тоже пропали, около 15 тысяч рублей, — указано в заявлении.
После этого Игорь вызвал скорую, его увезли в больницу. Врачи зафиксировали у него множественные переломы черепа, контузию 3 степени, переломы, рваные раны, были выбиты зубы (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции).
«Драка длилась менее двух минут»
Инцидент произошел около магазина разливных напитков Kruger Haus. Там отказались давать комментарии по ситуации. В управляющей компании «Брусника» рассказали, что конфликт все же произошел внутри магазина.
— Завязалась драка, которая длилась менее двух минут. Патрульных службы охраны «Евроберега» не оказалось рядом, они обходили другие дома. Сотрудники магазина вызвали полицию. На место событий приехал наряд Росгвардии. У торговой точки нет договора со службой охраны микрорайона, — рассказали в «Бруснике».
Там добавили, что охрана на всех проектах «Брусники» следит за общедомовым имуществом и не имеет право кого-либо задерживать.
— Правопорядок — прерогатива полиции, — подчеркнули в компании.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию сообщение об инциденте поступило из медицинского учреждения.
— В дальнейшем поступило от потерпевшего заявление, о том, что ему неизвестные нанесли, телесные повреждения, а также похитили имущество. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ведомстве.
В сентябре на ОбьГЭСе толпа подростков избила инвалида — у мужчины диагностировали перелом ноги.