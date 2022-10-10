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Перебегавший дорогу в неположенном месте ребенок оказался под колесами Toyota Sprinter Carib

Мальчика с травмами доставили в больницу

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ДТП произошло в вечернее время

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10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

— По предварительной информации, водитель 31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, двигался по улице Забалуевав сторону улицы Холмистая. В пути следования напротив дома № 62 по улице Забалуева совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в инспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Кировском районе Новосибирска 29-летний водитель на Subaru Forester сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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