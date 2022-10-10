Перебегавший дорогу в неположенном месте ребенок оказался под колесами Toyota Sprinter Carib

10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.



— По предварительной информации, водитель 31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, двигался по улице Забалуевав сторону улицы Холмистая. В пути следования напротив дома № 62 по улице Забалуева совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в инспекции.

