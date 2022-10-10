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Subaru Forester сбила ребенка на пешеходном переходе — девочку увезли в больницу

ДТП произошло вечером

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ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

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В Кировском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал ребенок.

— 10 октября 29-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Зорге. В пути следования напротив дома № 64 по улице Сибиряков-Гвардейцев совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Пострадавшую 12-летнюю девочку увезли в больницу. Характер ее травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

5 октября в Новосибирске на улице Большевистской 33-летний водитель на «Ниссане-Пресаж» сбил 17-летнего подростка.

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