Subaru Forester сбила ребенка на пешеходном переходе — девочку увезли в больницу
ДТП произошло вечером
В Кировском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал ребенок.
— 10 октября 29-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Зорге. В пути следования напротив дома
Пострадавшую 12-летнюю девочку увезли в больницу. Характер ее травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
5 октября в Новосибирске на улице Большевистской 33-летний водитель на «Ниссане-Пресаж» сбил 17-летнего подростка.