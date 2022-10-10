Subaru Forester сбила ребенка на пешеходном переходе — девочку увезли в больницу

В Кировском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал ребенок.



— 10 октября 29-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Зорге. В пути следования напротив дома № 64 по улице Сибиряков-Гвардейцев совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

