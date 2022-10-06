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В больнице оказался 17-летний парень после ДТП на Большевистской в Новосибирске

Подростка сбила машина

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Женщина сбила подростка на повороте

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В Новосибирске на улице Большевистской сбили 17-летнего подростка. ДТП произошло вчера, 5 октября, около 20:00.

— 33-летний водитель на «Ниссане-Пресаже» двигалась по улице Большевистской со стороны улицы Будагова с правым поворотом на улицу Обскую. Напротив дома 12б на улице Большевистской женщина сбила пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

В результате ДТП пострадал подросток 17 лет. Его с различными травмами доставили в больницу.

Ранее неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Сержанта Коротаева.

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