В больнице оказался 17-летний парень после ДТП на Большевистской в Новосибирске
Подростка сбила машина
В Новосибирске на улице Большевистской сбили
— 33-летний водитель на «Ниссане-Пресаже» двигалась по улице Большевистской со стороны улицы Будагова с правым поворотом на улицу Обскую. Напротив дома 12б на улице Большевистской женщина сбила пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
В результате ДТП пострадал подросток 17 лет. Его с различными травмами доставили в больницу.
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