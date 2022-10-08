У паромной переправы в Крыму образовались очереди. Видео
Пока запустить навигацию не получается
Взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе произошел утром в субботу, 8 октября. Движение по нему сейчас приостановлено, а для того, чтобы восстановить связь с полуостровом, планируют запустить паромы. Информация о том, начнут ли они работать сегодня, несколько раз менялась. Но, по последним данным от оперштаба Кубани, пока что мешает штормовая погода. Экономисты уже оценили зависимость полуострова от работы паромной переправы. Тем временем появилось видео у очередей у нее.
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