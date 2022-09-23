«Неосторожность при курении»: два человека погибли в пожаре в частном доме Новосибирска
Личности погибших неустановлены
В Новосибирске два человека погибли в пожаре на улице Малая Кропоткина Калининского района. Пожар произошел в ночное время.
— В ходе его ликвидации были обнаружены тела двух неустановленных человек. По предварительным данным причина пожара — неосторожность при курении. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Следователи начали доследственную проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
В Новосибирске 22 сентября в 16:38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бизнес-центре в Железнодорожном районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самостоятельно из здания эвакуировались 600 человек.