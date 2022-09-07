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Снес половину здания: лишенный прав водитель влетел в дом в Новосибирской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир

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В аварии пострадали водитель и пассажир

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В Сузунском районе Новосибирской области 28-летний водитель врезался в жилой дом. Это произошло 6 сентября в 15:10.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, молодой человек был лишен водительских прав на 18 месяцев по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

— Мужчина, управляя Toyota Camry, двигался со стороны улицы Пролетарская в сторону улицы Партизанская и у дома № 87 по улице Партизанская поселка Сузун не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 46-летний пассажир.

Во вторник, 6 сентября, на трассе недалеко от поселка Агафониха в Новосибирской области автомобиль KIA Ceed сбил лося. Животное перебегало дорогу в момент ДТП.

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