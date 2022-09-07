Снес половину здания: лишенный прав водитель влетел в дом в Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области 28-летний водитель врезался в жилой дом. Это произошло 6 сентября в 15:10.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, молодой человек был лишен водительских прав на 18 месяцев по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).