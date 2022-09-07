Снес половину здания: лишенный прав водитель влетел в дом в Новосибирской области
В ДТП пострадали водитель и пассажир
В Сузунском районе Новосибирской области
Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, молодой человек был лишен водительских прав на 18 месяцев по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
— Мужчина, управляя Toyota Camry, двигался со стороны улицы Пролетарская в сторону улицы Партизанская и у дома
В результате ДТП пострадали водитель и
Во вторник, 6 сентября, на трассе недалеко от поселка Агафониха в Новосибирской области автомобиль KIA Ceed сбил лося. Животное перебегало дорогу в момент ДТП.