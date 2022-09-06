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Автомобиль сбил лося в Новосибирской области — видео искореженной машины после аварии

Животное перебегало дорогу в момент ДТП

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От удара машина улетела в кювет

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Сегодня, 6 сентября, на трассе недалеко от поселка Агафониха в Новосибирской области автомобиль KIA Ceed сбил лося. Животное перебегало дорогу в момент ДТП. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».

На кадрах АСТ-54 видно, что от удара у машины смяло переднюю часть и крышу, повезло, что автомобиль не врезался в деревья, стоящие чуть дальше.

Как сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, лось погиб, люди, находившиеся в машине, не пострадали.

— На месте работает наш госинспектор, — добавили в Минприроды.

В июне около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой. Двое человек оказались в больнице, а лосиха погибла. Также в июне в Заельцовском районе на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось. Животное скончалось вскоре после аварии.

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