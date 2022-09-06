Автомобиль сбил лося в Новосибирской области — видео искореженной машины после аварии

Сегодня, 6 сентября, на трассе недалеко от поселка Агафониха в Новосибирской области автомобиль KIA Ceed сбил лося. Животное перебегало дорогу в момент ДТП. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».



На кадрах АСТ-54 видно, что от удара у машины смяло переднюю часть и крышу, повезло, что автомобиль не врезался в деревья, стоящие чуть дальше.