Автомобиль сбил лося в Новосибирской области — видео искореженной машины после аварии
Животное перебегало дорогу в момент ДТП
Сегодня, 6 сентября, на трассе недалеко от поселка Агафониха в Новосибирской области автомобиль KIA Ceed сбил лося. Животное перебегало дорогу в момент ДТП. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».
На кадрах АСТ-54 видно, что от удара у машины смяло переднюю часть и крышу, повезло, что автомобиль не врезался в деревья, стоящие чуть дальше.
Как сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, лось погиб, люди, находившиеся в машине, не пострадали.
— На месте работает наш госинспектор, — добавили в Минприроды.
В июне около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой. Двое человек оказались в больнице, а лосиха погибла. Также в июне в Заельцовском районе на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось. Животное скончалось вскоре после аварии.