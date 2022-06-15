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«Лось сначала встал»: животное погибло после ДТП на Лесном шоссе — видео после аварии

ДТП произошло на Лесном шоссе

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Лось после столкновения погиб не сразу

Лось после столкновения погиб не сразу

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15 июня в Заельцовском районе Новосибирска на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось. По словам очевидца, проезжавшего место аварии, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Как рассказала Рината Чуприна — пресс-секретарь Минприроды, ДТП произошло в 7 утра, скорость микроавтобуса Hyundai была невысокая.

— Смерть наступила не в момент аварии, а после. Лось сначала был в шоковом состоянии и встал, а потом упал на обочину. Наш госинспектор сразу прибыл на место, животное везут на утилизацию, — сообщила Рината Чуприна.

— Первый раз на моей памяти сбивают здесь животное, но молодого лося в этом месте видели и год, и два назад, — сообщил читатель НГС.

В ГИБДД сообщили, что авария оформлена с материальным ущербом.

Ранее НГС писал, где чаще всего лоси могут выйти на дорогу и какие места представляют наибольшую опасность.

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