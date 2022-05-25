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Лоси вышли на новосибирскую трассу. Где этих животных можно встретить чаще всего — называем опасные места

С начала года уже произошло около 20 ДТП с животными

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Одно из животных сильно испугалось приближения транспорта

Одно из животных сильно испугалось приближения транспорта

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Двое лосей вышли на трассу и попали на видеорегистратор в Новосибирской области. Животных сняли на дороге Р-254 «Иртыш». Видео опубликовало Министерство природных ресурсов региона с предупреждением.

— На дорогах региона периодически происходят ДТП с участием крупных диких животных, из-за чего в том числе создается угроза жизни и здоровью граждан. Как правило, это происходит по причине миграции животных, — сообщили в Минприроды НСО.

По данным ведомства с начала года произошло уже около 20 случаев ДПТ с животными.

— Наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор» и автодорога Сузун — Черепаново, проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский», — перечислили опасные зоны в ведомстве.

В апреле браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области — мужчину подозревают в незаконной добыче лося.

ДТПлосьМинприроды Новосибирской области
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