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Лосиха врезалась в машину в Спирино — 2 человека в больнице

Животное погибло, а у машины смяло переднюю часть

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Водитель и пассажир оказались в больнице

Водитель и пассажир оказались в больнице

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Утром 23 июня около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой. Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области.

— В автомобиле находились муж и жена, на место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Супруги находятся на обследовании состояния здоровья, — сказали в Минприроды.

Животное погибло. Всего за сезон в регионе произошло 44 ДТП с участием крупных диких животных, погибли 45 особей.

— Напоминаем, при выходе дикого животного на дорогу крайне сложно избежать столкновения с ним, и призываем граждан быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим! — добавили в министерстве.

От удара у машины смяло переднюю часть и крышу

От удара у машины смяло переднюю часть и крышу

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15 июня в Заельцовском районе на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось. Животное скончалось вскоре после аварии.

Ранее НГС писал, где чаще всего лоси могут выйти на дорогу и какие места представляют наибольшую опасность.

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