Лосиха врезалась в машину в Спирино — 2 человека в больнице
Животное погибло, а у машины смяло переднюю часть
Утром 23 июня около села Спирино в Ордынском районе машина столкнулась с лосихой. Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области.
— В автомобиле находились муж и жена, на место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Супруги находятся на обследовании состояния здоровья, — сказали в Минприроды.
Животное погибло. Всего за сезон в регионе произошло 44 ДТП с участием крупных диких животных, погибли 45 особей.
— Напоминаем, при выходе дикого животного на дорогу крайне сложно избежать столкновения с ним, и призываем граждан быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим! — добавили в министерстве.
15 июня в Заельцовском районе на Лесном шоссе в направлении коттеджного поселка «Европейский» под колеса иномарки попал лось. Животное скончалось вскоре после аварии.
Ранее НГС писал, где чаще всего лоси могут выйти на дорогу и какие места представляют наибольшую опасность.