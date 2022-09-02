«На балкон залетел окурок»: на Первомайке загорелась квартира на 15-м этаже

Вечером 1 сентября по адресу Твардовского, 22 в Новосибирске в квартире на 15-м этаже произошел пожар. Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МЧС по НСО.

Пожарные выехали на тушение возгорания 1 сентября в 17:04. На момент прибытия в 17-этажном доме по улице Твардовского, 22 с балкона на 15-м этаже шел дым. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, горели личные вещи на площади 3 кв. метра.