Тело лежало накрытое покрывалом: на видео попали последствия аварии, в которой погиб 24-летний мотоциклист
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия
Очередное смертельное ДТП с участием двух мотоциклистов произошло в Новосибирске.
Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла вечером 23 августа на Красном проспекте, напротив дома
— В 20:56 на Красном проспекте произошло столкновение трех транспортных средств. Мотоцикла Yamaha, под управлением 24-летнего водителя, мотоцикла Suzuki под управлением 28-летнего водителя и автомобиля Honda Odyssey под управлением 53-летнего водителя, — сообщили в инспекции.
В результате ДТП погиб 24-летний мотоциклист. На месте работает следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в ночь на 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек.