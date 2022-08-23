Тело лежало накрытое покрывалом: на видео попали последствия аварии, в которой погиб 24-летний мотоциклист

Очередное смертельное ДТП с участием двух мотоциклистов произошло в Новосибирске.



Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла вечером 23 августа на Красном проспекте, напротив дома № 14. Два мотоциклиста столкнулись с минивэном Honda Odyssey.



— В 20:56 на Красном проспекте произошло столкновение трех транспортных средств. Мотоцикла Yamaha, под управлением 24-летнего водителя, мотоцикла Suzuki под управлением 28-летнего водителя и автомобиля Honda Odyssey под управлением 53-летнего водителя, — сообщили в инспекции.