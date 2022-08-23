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Тело лежало накрытое покрывалом: на видео попали последствия аварии, в которой погиб 24-летний мотоциклист

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия

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На Красном проспекте столкнулись два мотоцикла и минивэн

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Очередное смертельное ДТП с участием двух мотоциклистов произошло в Новосибирске.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла вечером 23 августа на Красном проспекте, напротив дома № 14. Два мотоциклиста столкнулись с минивэном Honda Odyssey.

— В 20:56 на Красном проспекте произошло столкновение трех транспортных средств. Мотоцикла Yamaha, под управлением 24-летнего водителя, мотоцикла Suzuki под управлением 28-летнего водителя и автомобиля Honda Odyssey под управлением 53-летнего водителя, — сообщили в инспекции.

В результате ДТП погиб 24-летний мотоциклист. На месте работает следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 23 августа на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz. В ДТП погибли 17-летняя девушка и 20-летний молодой человек.

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