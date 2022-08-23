Мопед сломался пополам, шлемы раскидало: на видео попали последствия аварии, в которой погибла 17-летняя девушка

В Новосибирске в ДТП с мопедом, которое произошло ночью 23 августа , погибли 17-летняя Александра и 20-летний Андрей. Как рассказали знакомые погибших, они встречались.

В 3 часа ночи на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz, за рулем которой была 25-летняя девушка. От удара 17-летняя девушка и 20-летний парень (кто из них был за рулем — неизвестно) скончались от травм на месте.