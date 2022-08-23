Мопед сломался пополам, шлемы раскидало: на видео попали последствия аварии, в которой погибла
17-летняя девушка
Вместе с ней умер ее
В Новосибирске в ДТП с мопедом, которое произошло ночью
В 3 часа ночи на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz, за рулем которой была
— По предварительной информации, напротив дома
Мопед во время происшествия сломался пополам, а шлемы погибших раскидало. В редакцию НГС читатель прислал видео с последствиями ДТП.
Знакомая погибших, представившаяся Еленой, рассказала, что и Андрей, и Александра учились. Она общалась с обоими погибшими.
— Веселые, жизнерадостные. Всегда готовы прийти на помощь, если она требуется. Буквально вчера вместе шутили, смеялись, — поделилась Елена.
Александра училась в педагогическом колледже. Через пару месяцев девушке должно было исполниться
— Она была очень веселым человеком, никогда не унывала, всегда и всех поддерживала. Это ангел, а не человек. Все ее любили, особенно ее сестра, — поделилась знакомая Ева.
На трассе Челябинск — Новосибирск утром