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Мопед сломался пополам, шлемы раскидало: на видео попали последствия аварии, в которой погибла 17-летняя девушка

Вместе с ней умер ее 20-летний парень

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ДТП произошло на пересечении Кирова и Автогенной

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В Новосибирске в ДТП с мопедом, которое произошло ночью 23 августа, погибли 17-летняя Александра и 20-летний Андрей. Как рассказали знакомые погибших, они встречались.

В 3 часа ночи на пересечении Кирова и Автогенной произошло столкновение мопеда и машины Toyota Vitz, за рулем которой была 25-летняя девушка. От удара 17-летняя девушка и 20-летний парень (кто из них был за рулем — неизвестно) скончались от травм на месте.

— По предварительной информации, напротив дома № 228 на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение Toyota Vitz под управлением 25-летней женщины и мопеда. В результате ДТП водитель и пассажир мопеда, 20-летний мужчина и 17-летняя девушка, получили травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Мопед во время происшествия сломался пополам, а шлемы погибших раскидало. В редакцию НГС читатель прислал видео с последствиями ДТП.

Знакомая погибших, представившаяся Еленой, рассказала, что и Андрей, и Александра учились. Она общалась с обоими погибшими.

— Веселые, жизнерадостные. Всегда готовы прийти на помощь, если она требуется. Буквально вчера вместе шутили, смеялись, — поделилась Елена.

Александра училась в педагогическом колледже. Через пару месяцев девушке должно было исполниться 18 лет.

— Она была очень веселым человеком, никогда не унывала, всегда и всех поддерживала. Это ангел, а не человек. Все ее любили, особенно ее сестра, — поделилась знакомая Ева.

На трассе Челябинск — Новосибирск утром 20 августа погиб 47-летний водитель Lifan, двое пассажиров были доставлены в больницу. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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