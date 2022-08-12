«Я уже был готов умереть»: за что полицейские зверски избили 14-летнего школьника

Но до друга школьник так и не дошел. Со слов Саши, он шел по дороге, когда его окликнули двое мужчин на белой Lada Granta.





— Я просто шел по дороге, копался в телефоне, — рассказал школьник. — Они приостановились и спросили, как проехать в Тракторозаводский район. Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить. Я стучал ему по руке, давал знак, что мне нечем дышать. Он меня не понял, тогда я укусил его за руку. Вырвался, но тут же на меня посыпались удары от второго мужчины. Потом только они мне показали какие-то корочки, но я даже не рассмотрел, что там написано. Меня скрутили ремнем, посадили в машину.





«Вы из полиции?» — «

Нет, из зоопарка»