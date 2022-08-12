«Я уже был готов умереть»: за что полицейские зверски избили 14-летнего школьника
Оперативники в штатском якобы приняли мальчика за закладчика наркотиков
В городе-герое Волгограде днем 2 августа был жестоко избит 14-летний Александр Костин. Мальчика избили полицейские в штатском, якобы по ошибке принявшие ребенка за закладчика наркотиков. У Саши был сломан нос, глаз залило кровью, а лицо превратилось в сплошную ссадину. Школьник рассказывал, что молился о смерти, когда двое сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области били его посреди балки в поселке Верхнезареченский, а потом полтора часа босым водили по двум отделам полиции. О случившемся мама и сам мальчик рассказали журналистам V1.RU.
«Я никогда в жизни в полицию не обращалась»
Нина Костина — многодетная мама, кроме Саши, у нее еще двое детей. Все занимаются музыкой и спортом. 2 августа волгоградка с подругой и младшими детьми поехала отдыхать на пруд. Саша в это же время отпросился у мамы сходить к другу.
— Я ничего не знала о том, что моего ребенка вот так, посреди дня, убивают, — со слезами рассказала Нина. — Не знала, что люди могут видеть, что ребенка бьют, и не заступиться за него. Не знала, что могут вот так просто пройти мимо и проигнорировать крики о помощи. Саша в тот день пошел к другу, он живет в двух шагах от дома наших бабушки и дедушки.
Но до друга школьник так и не дошел. Со слов Саши, он шел по дороге, когда его окликнули двое мужчин на белой Lada Granta.
— Я просто шел по дороге, копался в телефоне, — рассказал школьник. — Они приостановились и спросили, как проехать в Тракторозаводский район. Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить. Я стучал ему по руке, давал знак, что мне нечем дышать. Он меня не понял, тогда я укусил его за руку. Вырвался, но тут же на меня посыпались удары от второго мужчины. Потом только они мне показали какие-то корочки, но я даже не рассмотрел, что там написано. Меня скрутили ремнем, посадили в машину.
«Вы из полиции?» — «
Нет, из зоопарка»
Саша на тот момент был босым, в процессе драки он потерял обувь и кепку, но это никого не смутило.
— Я уже в машине переспросил: «Вы из полиции?» — а мне ответили: «Нет, из зоопарка», — рассказывает мальчик. — Я не понял вообще, что произошло. Я не хотел этого говорить, но мама после случившегося за мной особенно следит, залезла в телефон и увидела переписки.
— Было страшно. Меня привезли сначала в отдел ГИБДД. Там у меня спросили, сколько мне лет, я ответил, что 14, — рассказывает мальчик, — Вот тут оперативники удивились и сказали, что я выгляжу на 20 лет. Сказали, что если бы мне было 20, то меня бы избитого там бы и бросили. А так довезли до дома. Правда, обуться не дали. Я обувь потерял, когда меня крутили. В отделе меня босиком везде водили.
Школьник рассказал, что умываться его водили дважды, потому что кровь так и капала из разбитого носа.
— Когда полицейские услышали, что мне 14, они повели меня умыться. Сказали, чтобы я отряхнулся немного, а то весь в крови. У меня из носа постоянно капала кровь, голова болела, боли были страшные, я не понимал, что я сделал. Тут же мне сказали, что о том, что случилось, никому рассказывать не нужно, а не то что-нибудь обязательно найдут. Потом меня повезли в отдел полиции. Оттуда уже позвонили моей маме, — рассказывает Саша.
«Я закричала, когда увидела его»
С момента, когда Сашу задержали по пути в Селезневку, и до того, как привезли в отдел, прошло полтора часа. За это время избитому школьнику никто даже не предложил медицинской помощи.
— Я уже была дома, когда к нам подъехала всё та же Lada Granta. Вышел полицейский и показал мне жестом подойти. Я подбежала, мне сказали: «Присядьте». Я села в машину, вижу, что Саша сзади сидит. Мне начали объяснять, что проводили рейд в Тракторозаводском районе и просто приняли Сашу за закладчика. Сказали, что окликнули сына, а он побежал, упал и свез себе лицо. Я повернулась к Саше и закричала, тут же выскочила из машины. Начала звонить в скорую. Полицейские были с нами всё это время. Саша был весь синий, глаз заплыл кровью, лицо свезено, весь в синяках и крови.
По словам Нины Костиной, когда приехала скорая, сотрудники полиции стояли рядом и несколько раз повторяли:
— Мне говорили настойчиво — он сам упал. И сын это подтвердил и только потом, когда ехал с дедом, признался. Он ни разу не заплакал, понимаете? Ему было больно, страшно, стыдно, но он терпел и держался, — говорит Нина Костина, — Сына увезли на скорой в 7-ю больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки, травму глаза, правый глаз у Саши до сих пор налит кровью, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног. Но в больнице его не оставили — отправили домой. Спустя пару дней мы вызывали скорую снова. Сына тошнило, голова кружилась и болела. Сашу не забирали в больницу. Потом мы пошли в поликлинику нашу, я очень боялась за сына и его психологическое состояние. Заведующая, увидев Сашу и его состояние, быстро вызвала скорую и заставила, чтобы нас положили. Он пролежал там четыре дня, и его снова выписали.
Сейчас ребенок дома, но синяки еще свежи, а глаз всё так же залит кровью.
— Я не знаю, за что моему сыну всё это. По словам полицейских, они ничего у него не нашли. А зачем тогда били? Получается, что если полицейским что-то покажется, они могут просто прийти и избить любого? Им за это ничего не будет? — недоумевает Нина Костина. — Я сразу написала заявление в полицию по поводу случившегося, заявление спустили в прокуратуру, а оттуда уже в Следственный комитет. Вчера я была на приеме у следователя Артема Сурженко. Он взял все мои документы и сказал, что будет разбираться.
Корреспонденты V1.RU пытались связаться и с одним из оперативников, избивавших школьника, Павлом Деревякиным. Сотрудник полиции от комментариев отказался, сообщив, что по этому вопросу журналистам лучше связаться с руководством отдела полиции. Однако и представившийся начальником Павла Сергей Грачев от комментариев также отказался.
— Мне нечего вам сказать, обращайтесь в главк, — сообщил правоохранитель.
В следственном отделе СУ СКР по Тракторозаводскому району Волгограда сообщили, что по факту избиения школьника проводится проверка, но от подробного комментария отказались, так как она еще только начата.
Журналисты V1.RU направили письменный запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области. На момент публикации ответа на запрос так и не было получено. Комментировать ситуацию устно исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов не стал. Мы следим за развитием событий.