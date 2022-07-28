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Около Нарымского сквера перевернулся автомобиль — после ДТП образовалась пробка

Пробка начинается от площади Лунинцев

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Авария произошла сегодня вечером

Авария произошла сегодня вечером

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Сегодня, 28 июля, вечером на улице Нарымской недалеко от Нарымского сквера произошла авария. В результате ДТП автомобиль перевернулся.

Очевидец аварии сообщил НГС, что на месте нет машин скорой помощи, а на дороге до площади Трубникова образовалась пробка.

По данным сайта 2ГИС, пробка заканчивается на площади Трубникова

По данным сайта 2ГИС, пробка заканчивается на площади Трубникова

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В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что от оформления участники аварии отказались, пострадавших не было.

13 июля, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись автомобили Volvo и Kia Rio. В результате Kia перевернулся в районе остановки «Звездная».

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