Прокусила бедренную артерию: мужчина умер после нападения свиньи в Сибири

В Иркутской области в поселке Тельма Усольского района местный житель умер от кровопотери после укуса свиньи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным ведомства, 23 июля стадо свиней находилось на самовыгуле недалеко от частного сектора. Одна из них зашла на участок местного жителя. Когда сибиряк предпенсионного возраста пытался прогнать свинью со своей территории, животное напало на него и укусило за ногу, повредив артерию.

