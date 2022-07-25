Прокусила бедренную артерию: мужчина умер после нападения свиньи в Сибири
Сибиряк пытался прогнать животное с участка перед происшествием
В Иркутской области в поселке Тельма Усольского района местный житель умер от кровопотери после укуса свиньи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 23 июля стадо свиней находилось на самовыгуле недалеко от частного сектора. Одна из них зашла на участок местного жителя. Когда сибиряк предпенсионного возраста пытался прогнать свинью со своей территории, животное напало на него и укусило за ногу, повредив артерию.
Пострадавшего с обильной кровопотерей доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли ему помочь. Мужчина умер в больнице.
Как сообщил портал «Усолье Сити» со ссылкой на администрацию поселка, местные жители неоднократно жаловались во все инстанции на пастуха, который выгуливает животных в районе жилой застройки. Муниципалитет составил на мужчину четыре протокола, однако он продолжил выпускать 30 свиней на территорию, которая находится неподалеку от домов местных жителей.
Правоохранители организовали проверку по требованиям содержания домашних животных. По ее результатам примут решение, добавили в прокуратуре.
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