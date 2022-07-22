СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 56.48
eur 57.11
Тема дняПодробности ДТП на Северном объезде
Все новости
Все новости
Подробности

Еле отбили ребенка: на двухлетнюю девочку напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Подробности трагедии

Малышка сейчас находится в реанимации, ее прооперировали

473
Пострадавшая девочка второй день находится в реанимации

Пострадавшая девочка второй день находится в реанимации

Поделиться

Трагедия, случившаяся в Подмосковье днем 21 июля, потрясла многих — обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка, напала на двухлетнего ребенка. Взрослые с трудом смогли отбить девочку — позже врачи диагностировали у нее глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Сейчас она находится в реанимации. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте происшествия и узнали, кому принадлежит скандальный питомник.

Подробности трагедии

Девочка гуляла во дворе частного дома с другими ребятами. В какой-то момент на детей налетела обезьяна. Она вцепилась в двухлетнюю малышку так, что родители с трудом смогли оттащить ее. После нападения ребенка увезли в реанимацию, а на следующий день ей сделали операцию.

Обезьяна жила в частном зоопарке по соседству и убежала во время переселения — ее поместили в другой вольер, из которого она смогла выбраться. Сразу после случившегося сотрудники питомника поймали животное, что с ней будут делать дальше, пока неизвестно.

Момент нападения обезьяны на девочку попал на видео:

Кому принадлежит зоопарк


Частный зоопарк находится по соседству с участком, на котором произошла трагедия. Он принадлежит адвокату Леониду Розенблюму и его супруге Надежде. Зоопарк на своем участке в деревне Терпигорьево они устроили еще 10 лет назад — в вольерах поселили алабаев, павлинов, попугаев и трех обезьян. В том числе и того самого 12-летнего Яшу — обезьяну вида матабеев, которому накануне удалось сбежать.

Леонид Розенблюм — скандально известный адвокат. В 90-е он был судим за групповое изнасилование. Тогда Розенблюм отделался тремя годами условно. Сейчас он находится в розыске — его подозревают в мошенничестве с земельными участками.

На землю, где стоит зоопарк, наложен арест.

— Участок у адвоката довольно большой, — рассказывает журналист Александр Рыльский. — Часть огорожена сплошным забором, но есть места рядом с набережной, куда просто так не попадешь, где забора нет, только сетка. Внутри — маленькие, убогие клетки, где по идее хозяин содержит живность. Этих вольеров только у забора было штук десять, возможно, есть еще. В одном из них живет огромная белая собака — места ей определенно не хватает. Из удобств у нее только грязная миска с водой. За вольерами есть небольшой пруд, там плавают павлины.

Алабай сидит в малюсенькой клетке

Алабай сидит в малюсенькой клетке

Поделиться

Пруд для павлина

Пруд для павлина

Поделиться

На территории участка повсюду виднеются вольеры

На территории участка повсюду виднеются вольеры

Поделиться

Что известно о пострадавшей девочке


Дом с участком, где гуляла двухлетняя девочка, принадлежит 65-летней Елене Кондаковой. Она — космонавт, Герой России и супруга умершего в июне на 83-м году жизни космонавта Валерия Рюмина, дважды Героя Советского Союза. Кондаковы оформили этот участок в собственность еще в 2002 году. Сейчас здесь живет их дочь Евгения со своей семьей.

Известно, что пострадавшая девочка вместе с родителями недавно приехала из Украины, в этом доме их приютили друзья.

Валерий Рюмин — советский и российский космонавт, бортинженер космических кораблей «Союз-25», «Союз-32» («Союз-34») «Союз-35» («Союз-37») и орбитальной станции «Салют-6», специалист полета шаттла «Дискавери» (STS-91), летчик-космонавт СССР № 41, дважды Герой Советского Союза (1979, 1980), кандидат технических наук (1980), подполковник-инженер запаса (1979). Елена Кондакова — российский космонавт, политический деятель. Герой Российской Федерации (1995). Летчик-космонавт. Стала третьей женщиной-космонавтом в истории СССР и России после Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

Бассейн, рядом с которым накануне произошла трагедия

Бассейн, рядом с которым накануне произошла трагедия

Поделиться

Дом, принадлежащий семье космонавтов

Дом, принадлежащий семье космонавтов

Поделиться

Дети гуляли на закрытой территории. Взрослые даже не предполагали, что им может грозить тут опасность

Дети гуляли на закрытой территории. Взрослые даже не предполагали, что им может грозить тут опасность

Поделиться

— Девочка в очень тяжелом состоянии, — рассказала Евгения, дочь космонавтов. — Ребенок находится в реанимации, хотя из официальных источников мы слышим, что адвокат семьи владельца зоопарка заявил, что у девочки всё в порядке, у нее только царапины. На самом деле у нее повреждения, переломы пальцев рук, ног и рваные раны на ногах и бедрах.

Женщина также добавила, что никогда не общалась с владельцем частного зоопарка, из которого сбежала обезьяна:

— Вся деревня в недоумении от зоопарка. За трехметровым забором живут. Владелец не идет на контакт, так что все попытки поговорить и разобраться не увенчались успехом.

Пострадавшая девочка в реанимации

Пострадавшая девочка в реанимации

Поделиться

Какая грозит ответственность


В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области заявили, что завели уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Отдел дознания МУ МВД России «Мытищинское» возбудил дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Юрист Юлия Федотова рассказала, чем с правовой точки зрения может закончиться эта подмосковная история и что грозит виновнику.

— По 118-й статье наказание не связано с лишением свободы, — объясняет Юлия Федотова. — Скорее всего, назначат штраф (до 80 тысяч рублей). Если это таки зоопарк и они осуществляли деятельность как ИП, то статья будет уже серьезнее — 238 УК РФ. Там до 6 лет лишения свободы (так же, как и по части 2 статьи 293 УК РФ).

Юлия Федотова отметила, что судьба растерзавшей девочку обезьяны может решиться несколькими путями.

— Животные рассматриваются как орудия или средства совершения преступления — или даже как вещдок, — отметила юрист. — Ее могут отдать куда-нибудь на хранение, вернуть законному владельцу, передать бесплатно для содержания или продать. Если обезьяна больна, ее усыпят.

ЧПнападение на ребенкаобезьяна
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2