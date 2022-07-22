Еле отбили ребенка: на двухлетнюю девочку напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Подробности трагедии
Малышка сейчас находится в реанимации, ее прооперировали
Трагедия, случившаяся в Подмосковье днем 21 июля, потрясла многих — обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка, напала на двухлетнего ребенка. Взрослые с трудом смогли отбить девочку — позже врачи диагностировали у нее глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Сейчас она находится в реанимации. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте происшествия и узнали, кому принадлежит скандальный питомник.
Подробности трагедии
Девочка гуляла во дворе частного дома с другими ребятами. В какой-то момент на детей налетела обезьяна. Она вцепилась в двухлетнюю малышку так, что родители с трудом смогли оттащить ее. После нападения ребенка увезли в реанимацию, а на следующий день ей сделали операцию.
Обезьяна жила в частном зоопарке по соседству и убежала во время переселения — ее поместили в другой вольер, из которого она смогла выбраться. Сразу после случившегося сотрудники питомника поймали животное, что с ней будут делать дальше, пока неизвестно.
Момент нападения обезьяны на девочку попал на видео:
Кому принадлежит зоопарк
Частный зоопарк находится по соседству с участком, на котором произошла трагедия. Он принадлежит адвокату Леониду Розенблюму и его супруге Надежде. Зоопарк на своем участке в деревне Терпигорьево они устроили еще 10 лет назад — в вольерах поселили алабаев, павлинов, попугаев и трех обезьян. В том числе и того самого 12-летнего Яшу — обезьяну вида матабеев, которому накануне удалось сбежать.
Леонид Розенблюм — скандально известный адвокат. В 90-е он был судим за групповое изнасилование. Тогда Розенблюм отделался тремя годами условно. Сейчас он находится в розыске — его подозревают в мошенничестве с земельными участками.
На землю, где стоит зоопарк, наложен арест.
— Участок у адвоката довольно большой, — рассказывает журналист Александр Рыльский. — Часть огорожена сплошным забором, но есть места рядом с набережной, куда просто так не попадешь, где забора нет, только сетка. Внутри — маленькие, убогие клетки, где по идее хозяин содержит живность. Этих вольеров только у забора было штук десять, возможно, есть еще. В одном из них живет огромная белая собака — места ей определенно не хватает. Из удобств у нее только грязная миска с водой. За вольерами есть небольшой пруд, там плавают павлины.
Что известно о пострадавшей девочке
Дом с участком, где гуляла двухлетняя девочка, принадлежит 65-летней Елене Кондаковой. Она — космонавт, Герой России и супруга умершего в июне на 83-м году жизни космонавта Валерия Рюмина, дважды Героя Советского Союза. Кондаковы оформили этот участок в собственность еще в 2002 году. Сейчас здесь живет их дочь Евгения со своей семьей.
Известно, что пострадавшая девочка вместе с родителями недавно приехала из Украины, в этом доме их приютили друзья.
Валерий Рюмин — советский и российский космонавт, бортинженер космических кораблей «Союз-25», «Союз-32» («Союз-34») «Союз-35» («Союз-37») и орбитальной станции «Салют-6», специалист полета шаттла «Дискавери» (STS-91), летчик-космонавт СССР № 41, дважды Герой Советского Союза (1979, 1980), кандидат технических наук (1980), подполковник-инженер запаса (1979). Елена Кондакова — российский космонавт, политический деятель. Герой Российской Федерации (1995). Летчик-космонавт. Стала третьей женщиной-космонавтом в истории СССР и России после Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.
— Девочка в очень тяжелом состоянии, — рассказала Евгения, дочь космонавтов. — Ребенок находится в реанимации, хотя из официальных источников мы слышим, что адвокат семьи владельца зоопарка заявил, что у девочки всё в порядке, у нее только царапины. На самом деле у нее повреждения, переломы пальцев рук, ног и рваные раны на ногах и бедрах.
Женщина также добавила, что никогда не общалась с владельцем частного зоопарка, из которого сбежала обезьяна:
— Вся деревня в недоумении от зоопарка. За трехметровым забором живут. Владелец не идет на контакт, так что все попытки поговорить и разобраться не увенчались успехом.
Какая грозит ответственность
В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области заявили, что завели уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Отдел дознания МУ МВД России «Мытищинское» возбудил дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Юрист Юлия Федотова рассказала, чем с правовой точки зрения может закончиться эта подмосковная история и что грозит виновнику.
— По 118-й статье наказание не связано с лишением свободы, — объясняет Юлия Федотова. — Скорее всего, назначат штраф (до 80 тысяч рублей). Если это таки зоопарк и они осуществляли деятельность как ИП, то статья будет уже серьезнее — 238 УК РФ. Там до 6 лет лишения свободы (так же, как и по части 2 статьи 293 УК РФ).
Юлия Федотова отметила, что судьба растерзавшей девочку обезьяны может решиться несколькими путями.
— Животные рассматриваются как орудия или средства совершения преступления — или даже как вещдок, — отметила юрист. — Ее могут отдать куда-нибудь на хранение, вернуть законному владельцу, передать бесплатно для содержания или продать. Если обезьяна больна, ее усыпят.