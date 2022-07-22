Еле отбили ребенка: на двухлетнюю девочку напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Подробности трагедии

Кому принадлежит зоопарк

Частный зоопарк находится по соседству с участком, на котором произошла трагедия. Он принадлежит адвокату Леониду Розенблюму и его супруге Надежде. Зоопарк на своем участке в деревне Терпигорьево они устроили еще 10 лет назад — в вольерах поселили алабаев, павлинов, попугаев и трех обезьян. В том числе и того самого 12-летнего Яшу — обезьяну вида матабеев, которому накануне удалось сбежать.

Леонид Розенблюм — скандально известный адвокат. В 90-е он был судим за групповое изнасилование. Тогда Розенблюм отделался тремя годами условно. Сейчас он находится в розыске — его подозревают в мошенничестве с земельными участками.