«Была бабушкой шестерых внуков»: родные пенсионерки, погибшей под колесами Ford на Ипподромской, ищут свидетелей

В Новосибирске родные 71-летней пенсионерки, которую 5 июля насмерть задавил Ford на улице Ипподромской, ищут очевидцев трагедии.



— Погибшая — моя свекровь. Водитель свою вину не признает. Мы ищем всех, кто что-либо видел, возможно, кто-то в это время находился на балконе или смотрел в окно, кто-то ехал мимо, и сам момент трагедии записался на видеорегистратор, установленный в машине. Будем благодарны за любую информацию, — рассказала корреспонденту НГС родственница пенсионерки Инна.