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«Была бабушкой шестерых внуков»: родные пенсионерки, погибшей под колесами Ford на Ипподромской, ищут свидетелей

Женщина спешила на работу, когда переходила дорогу

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Вера Ивановна скончалась на месте ДТП 5 июля

Вера Ивановна скончалась на месте ДТП 5 июля

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В Новосибирске родные 71-летней пенсионерки, которую 5 июля насмерть задавил Ford на улице Ипподромской, ищут очевидцев трагедии.

— Погибшая — моя свекровь. Водитель свою вину не признает. Мы ищем всех, кто что-либо видел, возможно, кто-то в это время находился на балконе или смотрел в окно, кто-то ехал мимо, и сам момент трагедии записался на видеорегистратор, установленный в машине. Будем благодарны за любую информацию, — рассказала корреспонденту НГС родственница пенсионерки Инна.

Со слов Инны, в то утро свекровь спешила на работу. Она трудилась неподалеку, консьержкой в новостройке. Ей нужно было только перейти дорогу.

— Вера Ивановна была жизнерадостным человеком. В 71 год она работала не ради денег. Ей важно было общаться с людьми. После работы свекровь бежала на дачу. Она вырастила троих детей. Была бабушкой шестерых внуков, — рассказала НГС родственница погибшей женщины.

Напомним, ДТП произошло утром 5 июля у дома № 34 на улице Ипподромской. По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода (до регулируемого пешеходного перехода 5 метров). За рулем иномарки находился мужчина 1951 года рождения. Он двигался со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева. Со слов родных, водителя сразу забрали полицейские.

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