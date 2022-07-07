«Была бабушкой шестерых внуков»: родные пенсионерки, погибшей под колесами Ford на Ипподромской, ищут свидетелей
Женщина спешила на работу, когда переходила дорогу
В Новосибирске родные 71-летней пенсионерки, которую 5 июля насмерть задавил Ford на улице Ипподромской, ищут очевидцев трагедии.
— Погибшая — моя свекровь. Водитель свою вину не признает. Мы ищем всех, кто что-либо видел, возможно, кто-то в это время находился на балконе или смотрел в окно, кто-то ехал мимо, и сам момент трагедии записался на видеорегистратор, установленный в машине. Будем благодарны за любую информацию, — рассказала корреспонденту НГС родственница пенсионерки Инна.
Со слов Инны, в то утро свекровь спешила на работу. Она трудилась неподалеку, консьержкой в новостройке. Ей нужно было только перейти дорогу.
— Вера Ивановна была жизнерадостным человеком. В 71 год она работала не ради денег. Ей важно было общаться с людьми. После работы свекровь бежала на дачу. Она вырастила троих детей. Была бабушкой шестерых внуков, — рассказала НГС родственница погибшей женщины.
Напомним, ДТП произошло утром 5 июля у дома