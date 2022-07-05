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Шла в 5 метрах от перехода: водитель Ford насмерть сбил пенсионерку на Ипподромской

Обстоятельства инцидента устанавливаются

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Погибшей было 72 года

Погибшей было 72 года

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Сегодня утром, 5 июля, в Новосибирске автомобиль Ford насмерть сбил женщину на улице Ипподромской. Она скончалась от полученных травм.

— В 07:45 водитель, мужчина 1951 года рождения, на автомобиле Ford Fusion двигался по улице Ипподромской, со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева. В пути следования у дома на улице Ипподромской, 34 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода (до регулируемого пешеходного перехода 5 метров), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Женщина переходила дорогу в 5 метрах от пешеходного перехода

Женщина переходила дорогу в 5 метрах от пешеходного перехода

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Женщина, которой было 72 года, получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

В июне в Октябрьском районе водитель автомобиля УАЗ насмерть сбил мужчину. Погибшему было около 30 лет.

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