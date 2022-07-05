Шла в 5 метрах от перехода: водитель Ford насмерть сбил пенсионерку на Ипподромской
Обстоятельства инцидента устанавливаются
Сегодня утром, 5 июля, в Новосибирске автомобиль Ford насмерть сбил женщину на улице Ипподромской. Она скончалась от полученных травм.
— В 07:45 водитель, мужчина 1951 года рождения, на автомобиле Ford Fusion двигался по улице Ипподромской, со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева. В пути следования у дома на улице Ипподромской, 34 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода (до регулируемого пешеходного перехода 5 метров), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Женщина, которой было 72 года, получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.
В июне в Октябрьском районе водитель автомобиля УАЗ насмерть сбил мужчину. Погибшему было около 30 лет.