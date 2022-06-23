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УАЗ насмерть сбил мужчину в Октябрьском районе — погибшему было около 30 лет

Личность пострадавшего устанавливают

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Пешехода сбили на улице Никитина

Пешехода сбили на улице Никитина

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Вечером 22 июня в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля УАЗ насмерть сбил молодого мужчину. Пострадавший переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.

— В 22:51 на территории Октябрьского района водитель 1962 года рождения на автомобиле УАЗ двигался по улице Никитина. В районе дома № 128 совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в непосредственной близости к пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Погибшему на вид 30–35 лет, его личность устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Его удалось найти через несколько часов.

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