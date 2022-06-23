УАЗ насмерть сбил мужчину в Октябрьском районе — погибшему было около 30 лет
Личность пострадавшего устанавливают
Вечером 22 июня в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля УАЗ насмерть сбил молодого мужчину. Пострадавший переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.
— В 22:51 на территории Октябрьского района водитель 1962 года рождения на автомобиле УАЗ двигался по улице Никитина. В районе дома
Погибшему на вид 30–35 лет, его личность устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее в Новосибирской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Его удалось найти через несколько часов.