Hyundai насмерть сбил женщину в НСО — водитель скрылась с места ДТП
Водителя удалось найти через несколько часов
Сегодня ночью, 6 июня, в Коченевском районе автомобиль Hyundai насмерть сбил женщину. Водитель автомобиля скрылась с места аварии, но позже ее удалось задержать.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 00:10. За рулем Hyundai Elantra была женщина 1978 года рождения. Она ехала по улице Аргунова:
— Напротив дома
После этого водитель не оказала помощи пострадавшей и скрылась с места ДТП. Через несколько часов ее нашли сотрудники автоинспекции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
В апреле в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» насмерть сбили мужчину. Тогда водитель тоже скрылся с места аварии.