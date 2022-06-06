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Тема дняВодитель Hyundai скрылась после смертельного ДТП
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Hyundai насмерть сбил женщину в НСО — водитель скрылась с места ДТП

Водителя удалось найти через несколько часов

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Авария произошла ночью

Авария произошла ночью

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Сегодня ночью, 6 июня, в Коченевском районе автомобиль Hyundai насмерть сбил женщину. Водитель автомобиля скрылась с места аварии, но позже ее удалось задержать.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 00:10. За рулем Hyundai Elantra была женщина 1978 года рождения. Она ехала по улице Аргунова:

— Напротив дома № 77 совершила наезд на женщину-пешехода 1977 года рождения, которая шла по краю проезжей части. В результате происшествия пешеход скончался на месте, — сказали в ГИБДД.

После этого водитель не оказала помощи пострадавшей и скрылась с места ДТП. Через несколько часов ее нашли сотрудники автоинспекции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

В апреле в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» насмерть сбили мужчину. Тогда водитель тоже скрылся с места аварии.

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