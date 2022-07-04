В ДТП столкнулись три
машины — в аварии пострадали женщина и 3-летняя девочка
Одна из машин опрокинулась на бок
Сегодня, 4 июля, вечером на территории Центрального района, на пересечении улиц Фрунзе и Селезнева, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, водитель
— В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля Subaru, несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения, и водитель Nissan. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
22 июня на Ордынской трассе столкнулись седан и тягач с полуприцепом: легковой автомобиль смяло, а фуру стянуло с дороги. Из-за ДТП пришлось перекрыть одну из полос движения по трассе. Пострадали водитель Mitsubishi и