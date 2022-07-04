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В ДТП столкнулись три машины — в аварии пострадали женщина и 3-летняя девочка

Одна из машин опрокинулась на бок

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После аварии вокруг собралась толпа людей

После аварии вокруг собралась толпа людей

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Сегодня, 4 июля, вечером на территории Центрального района, на пересечении улиц Фрунзе и Селезнева, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали 3-летняя девочка и женщина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, водитель 29 лет двигался на автомобиле Subaru по улице Фрунзе, при повороте налево произошло столкновение с автомобилем Datsun (за рулем был водитель 20 лет) и автомобилем Nissan (за рулем находилась женщина 32 лет).

— В результате ДТП пострадали пассажир автомобиля Subaru, несовершеннолетняя девочка 2019 года рождения, и водитель Nissan. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

22 июня на Ордынской трассе столкнулись седан и тягач с полуприцепом: легковой автомобиль смяло, а фуру стянуло с дороги. Из-за ДТП пришлось перекрыть одну из полос движения по трассе. Пострадали водитель Mitsubishi и 11-летняя девочка.

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