В ДТП столкнулись три машины — в аварии пострадали женщина и 3-летняя девочка

Сегодня, 4 июля, вечером на территории Центрального района, на пересечении улиц Фрунзе и Селезнева, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали 3-летняя девочка и женщина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, водитель 29 лет двигался на автомобиле Subaru по улице Фрунзе, при повороте налево произошло столкновение с автомобилем Datsun (за рулем был водитель 20 лет ) и автомобилем Nissan (за рулем находилась женщина 32 лет ).