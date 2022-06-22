11-летняя девочка пострадала в ДТП с тягачом и седаном под Новосибирском
В Ордынском районе произошло ДТП: Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовым тягачом Volvo
На Ордынской трассе столкнулись седан и тягач с полуприцепом: легковой автомобиль смяло, а фуру стянуло с дороги. Из-за ДТП пришлось перекрыть одну из полос движения по трассе; пострадал водитель Mitsubishi и ребенок.
— В 18:15 мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Новосибирска и на 76-м километре автодороги, по предварительной информации, совершил выезд на полосу для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, — сообщили НГС в отделе областной пропаганды ГИБДД.
Характер травм несовершеннолетней пассажирки Mitsubishi на момент публикации уточняется.
Накануне в Новосибирске на дамбе ГЭС в сторону правого берега произошла массовая авария. Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что в ДТП попали пять машин — как легковые, так и грузовые, автор считает их по порядку.