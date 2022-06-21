СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 56.17
eur 58.80
Тема дняКакая погода будет до конца недели?
Все новости
Все новости

В ДТП на дамбе ГЭС столкнулись пять машин — видео после аварии

В сторону правого берега образовалась пробка

630
Автомобили столкнулись на дамбе ГЭС утром

Автомобили столкнулись на дамбе ГЭС утром

Поделиться

В Новосибирске на дамбе ГЭС в сторону правого берега произошла массовая авария из пяти автомобилей. Водители объезжают место ДТП по обочине.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что в ДТП попали пять машин, как легковые, так и грузовые, автор считает их по порядку. Водители вынуждены объезжать место происшествия по обочине.

После аварии образовалась пробка в сторону правого берега города.

Движение автомобилей затруднено по улице Приморской и плотине ГЭС

Движение автомобилей затруднено по улице Приморской и плотине ГЭС

Поделиться

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску ситуацию на момент публикации не прокомментировали.

16 июня на Троллейной напротив ТЦ «Континент» произошла массовая авария из четырех автомобилей. Два из них врезались в фонарные столбы, которые погнулись и перегородили движение машин.

По теме

ДТПаварияпробка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2