В ДТП на дамбе ГЭС столкнулись пять машин — видео после аварии
В сторону правого берега образовалась пробка
В Новосибирске на дамбе ГЭС в сторону правого берега произошла массовая авария из пяти автомобилей. Водители объезжают место ДТП по обочине.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео. В ролике заметно, что в ДТП попали пять машин, как легковые, так и грузовые, автор считает их по порядку. Водители вынуждены объезжать место происшествия по обочине.
После аварии образовалась пробка в сторону правого берега города.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску ситуацию на момент публикации не прокомментировали.
16 июня на Троллейной напротив ТЦ «Континент» произошла массовая авария из четырех автомобилей. Два из них врезались в фонарные столбы, которые погнулись и перегородили движение машин.