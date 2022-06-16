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В ДТП на Троллейной погнули два фонарных столба — видео с аварией

После аварии образовалась пробка

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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На Троллейной напротив ТЦ «Континент» произошла массовая авария из четырех автомобилей. Два из них врезались в фонарные столбы, которые погнулись и перегородили движение машин.

— Столкновение четырех транспортных средств, два из которых вошли в световую опору. Материальный ущерб, пострадавших нет, — сообщила в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

На видео заметно, что иномарка выехала на встречную полосу, спровоцировав столкновение.

После аварии образовалась пробка в сторону улицы Немировича-Данченко.

Затор продолжается от одного перекрестка до другого на Троллейной

Затор продолжается от одного перекрестка до другого на Троллейной

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15 июня водитель Renault Captur наехал на 11-летнего ребенка возле дома 118/6 на улице Кропоткина.

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