В ДТП на Троллейной погнули два фонарных столба — видео с аварией
После аварии образовалась пробка
На Троллейной напротив ТЦ «Континент» произошла массовая авария из четырех автомобилей. Два из них врезались в фонарные столбы, которые погнулись и перегородили движение машин.
— Столкновение четырех транспортных средств, два из которых вошли в световую опору. Материальный ущерб, пострадавших нет, — сообщила в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
На видео заметно, что иномарка выехала на встречную полосу, спровоцировав столкновение.
После аварии образовалась пробка в сторону улицы Немировича-Данченко.
15 июня водитель Renault Captur наехал на