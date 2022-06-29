Гидроцикл с людьми перевернулся на Обском море — их подобрал катер
Пассажиры были в спасательных жилетах
Сегодня утром, 29 июня, в Новосибирске на территории Обского водохранилища затонул гидроцикл. Его пассажиров довез до берега катер.
Спасатели МАСС увидели полузатопленный гидроцикл в бинокль около 10:00. Людей рядом с ним не было видно. Оперативная группа прибыла на катере к месту затопления, которое находилось примерно в 300 метрах от берега. Гидроцикл отбуксировали к берегу.
— Чуть позже к спасателям подошли два молодых человека, которые объяснили, что это их техника. Произошла какая-то поломка, когда они катались, и гидроцикл стал тонуть. Их подобрал другой катер и доставил к берегу. Молодые люди отправились за документами на технику, пока спасатели пытаются определить причину поломки, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Владельцы гидроцикла были в спасательных жилетах, когда катались на нем. Это помогло удержаться на воде. Спасатели уточнили, что технику нужно проверять перед выходом на воду. Телефоны и документы нужно держать в непромокаемых пакетах.
18 июня на Обском водохранилище перевернулась парусная яхта, на борту которой было четыре человека, один из них погиб. Позже стало известно, что он был художником из Москвы, который приехал в гости к матери. Следователи возбудили уголовное дело.