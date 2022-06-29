Гидроцикл с людьми перевернулся на Обском море — их подобрал катер

Сегодня утром, 29 июня, в Новосибирске на территории Обского водохранилища затонул гидроцикл. Его пассажиров довез до берега катер.

Спасатели МАСС увидели полузатопленный гидроцикл в бинокль около 10:00. Людей рядом с ним не было видно. Оперативная группа прибыла на катере к месту затопления, которое находилось примерно в 300 метрах от берега. Гидроцикл отбуксировали к берегу.

— Чуть позже к спасателям подошли два молодых человека, которые объяснили, что это их техника. Произошла какая-то поломка, когда они катались, и гидроцикл стал тонуть. Их подобрал другой катер и доставил к берегу. Молодые люди отправились за документами на технику, пока спасатели пытаются определить причину поломки, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».